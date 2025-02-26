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Голикова рассказала о планах по сокращению числа болеющих гепатитом С - РИА Новости, 26.02.2025
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11:36 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/golikova-2001671450.html
Голикова рассказала о планах по сокращению числа болеющих гепатитом С
Голикова рассказала о планах по сокращению числа болеющих гепатитом С - РИА Новости, 26.02.2025
Голикова рассказала о планах по сокращению числа болеющих гепатитом С
Правительство планирует сокращать количество болеющих гепатитом С россиян на 15-20% ежегодно в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:36:00+03:00
2025-02-26T11:36:00+03:00
общество
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татьяна голикова
михаил мурашко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство планирует сокращать количество болеющих гепатитом С россиян на 15-20% ежегодно в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы предполагаем увеличивать показатели (по состоящим в федеральном регистре и проходящим лечение от гепатита С - ред.) в два раза к концу 2030 года и сокращать число больных данным заболеванием до 15-20% ежегодно", - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По ее данным, федеральный регистр людей с гепатитом С включает сведения почти о 600 тысячах страдающих этим заболеванием и о 50 тысячах пациентов, прошедших лечение в прошлом году. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что сегодня все дети до 18 лет, страдающие гепатитом С, уже пролечены, появляющиеся инфицированные дети сразу получают лечение.
https://ria.ru/20250221/pravila-2000677161.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Голикова рассказала о планах по сокращению числа болеющих гепатитом С

Голикова: число болеющих гепатитом С планируется сокращать на 15-20% ежегодно

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Правительство планирует сокращать количество болеющих гепатитом С россиян на 15-20% ежегодно в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы предполагаем увеличивать показатели (по состоящим в федеральном регистре и проходящим лечение от гепатита С - ред.) в два раза к концу 2030 года и сокращать число больных данным заболеванием до 15-20% ежегодно", - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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По ее данным, федеральный регистр людей с гепатитом С включает сведения почти о 600 тысячах страдающих этим заболеванием и о 50 тысячах пациентов, прошедших лечение в прошлом году.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что сегодня все дети до 18 лет, страдающие гепатитом С, уже пролечены, появляющиеся инфицированные дети сразу получают лечение.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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