https://ria.ru/20250226/germaniya--2001629670.html

Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию

Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - РИА Новости, 26.02.2025

Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию

Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:39:00+03:00

2025-02-26T07:39:00+03:00

2025-02-26T17:33:00+03:00

россия

германия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Полагаю, вернуться (в Россию. — Прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", — сказал политик в разговоре с агентством. Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что западным странам, в которых не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать их провал.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html

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россия, германия, москва, владимир путин