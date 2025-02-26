Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Нимайер: немецкие инженерные фирмы и автопроизводители хотят вернуться в Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Полагаю, вернуться (в Россию. — Прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", — сказал политик в разговоре с агентством.
Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что западным странам, в которых не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать их провал.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.