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Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
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07:39 26.02.2025 (обновлено: 17:33 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/germaniya--2001629670.html
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию - РИА Новости, 26.02.2025
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию
Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:39:00+03:00
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германия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Полагаю, вернуться (в Россию. — Прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", — сказал политик в разговоре с агентством. Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что западным странам, в которых не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать их провал.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, германия, москва, владимир путин
Россия, Германия, Москва, Владимир Путин
Немецкий политик рассказал, кто заинтересован в возвращении в Россию

Нимайер: немецкие инженерные фирмы и автопроизводители хотят вернуться в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инженерные компании из Германии и немецкие производители автомобилей очень заинтересованы в возвращении в Россию в случае отмены санкций, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Полагаю, вернуться (в Россию. — Прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел", — сказал политик в разговоре с агентством.
Он также считает, что в возвращении в Россию при снятии санкций будут в особенности заинтересованы немецкие автопроизводители, а также компании из Германии, работающие в сфере розничной торговли.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что западным странам, в которых не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, не хватает мужества признать их провал.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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