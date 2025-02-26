https://ria.ru/20250226/gagauziya-2001658215.html

Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 26.02.2025

Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:48:00+03:00

2025-02-26T10:48:00+03:00

2025-02-26T11:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана."Вчера вечером по прилете из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана", — написал он.По словам Петрова, к нему применили второй уровень досмотра, то есть обыскивали багаж и проверяли его самого. Подобное происходило в аэропорту и раньше, уточнил чиновник."Господин Речан, пользуясь случаем, обращаюсь к вам: методы устрашения, которые вы, наверное, из девяностых взяли, сегодня не работают. Я каждый раз вас призываю: давайте разговаривать, созидать, находить точки соприкосновения в развитии Гагаузии, в диалоге Комрата и Кишинева. Нет, вы ездите буквально по полям, с руководством и жителями автономии беседовать не собираетесь", — добавил Петров.Весной 2023 года состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов самих выборов. При этом президент Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.

https://ria.ru/20250222/gagauziya-2000984201.html

https://ria.ru/20250224/moldaviya-2001358260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, кишинев, молдавия, в мире