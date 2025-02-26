Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева
Замглавы Гагаузии Петров заявил, что его задержали в Кишиневе по указанию Речана
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана.
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По словам Петрова, к нему применили второй уровень досмотра, то есть обыскивали багаж и проверяли его самого. Подобное происходило в аэропорту и раньше, уточнил чиновник.
"Господин Речан, пользуясь случаем, обращаюсь к вам: методы устрашения, которые вы, наверное, из девяностых взяли, сегодня не работают. Я каждый раз вас призываю: давайте разговаривать, созидать, находить точки соприкосновения в развитии Гагаузии, в диалоге Комрата и Кишинева. Нет, вы ездите буквально по полям, с руководством и жителями автономии беседовать не собираетесь", — добавил Петров.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Весной 2023 года состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов самих выборов. При этом президент Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
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