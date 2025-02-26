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Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 26.02.2025
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10:48 26.02.2025 (обновлено: 11:46 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/gagauziya-2001658215.html
Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева
Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 26.02.2025
Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:48:00+03:00
2025-02-26T11:46:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана."Вчера вечером по прилете из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана", — написал он.По словам Петрова, к нему применили второй уровень досмотра, то есть обыскивали багаж и проверяли его самого. Подобное происходило в аэропорту и раньше, уточнил чиновник."Господин Речан, пользуясь случаем, обращаюсь к вам: методы устрашения, которые вы, наверное, из девяностых взяли, сегодня не работают. Я каждый раз вас призываю: давайте разговаривать, созидать, находить точки соприкосновения в развитии Гагаузии, в диалоге Комрата и Кишинева. Нет, вы ездите буквально по полям, с руководством и жителями автономии беседовать не собираетесь", — добавил Петров.Весной 2023 года состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов самих выборов. При этом президент Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250222/gagauziya-2000984201.html
https://ria.ru/20250224/moldaviya-2001358260.html
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гагаузия, кишинев, молдавия, в мире
Гагаузия, Кишинев, Молдавия, В мире
Замглавы Гагаузии рассказал о задержании в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии Петров заявил, что его задержали в Кишиневе по указанию Речана

© Фото : Виктор Петров/TelegramЗаместитель главы Гагаузии Виктор Петров
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров заявил в Telegram-канале, что накануне его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана.
"Вчера вечером по прилете из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана", — написал он.
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По словам Петрова, к нему применили второй уровень досмотра, то есть обыскивали багаж и проверяли его самого. Подобное происходило в аэропорту и раньше, уточнил чиновник.
"Господин Речан, пользуясь случаем, обращаюсь к вам: методы устрашения, которые вы, наверное, из девяностых взяли, сегодня не работают. Я каждый раз вас призываю: давайте разговаривать, созидать, находить точки соприкосновения в развитии Гагаузии, в диалоге Комрата и Кишинева. Нет, вы ездите буквально по полям, с руководством и жителями автономии беседовать не собираетесь", — добавил Петров.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

Весной 2023 года состоялись выборы главы Гагаузии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов самих выборов. При этом президент Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
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