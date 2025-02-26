https://ria.ru/20250226/fsb-2001748950.html
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе - РИА Новости, 26.02.2025
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые курировали с Украины, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:57:00+03:00
2025-02-26T15:57:00+03:00
2025-02-26T16:38:00+03:00
ставрополь
происшествия
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые курировали с Украины, сообщили в ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ставрополе пресечена серия террористических актов, планировавшихся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией", — отметили в спецслужбе.По данным ведомства, злоумышленник по указанию и при координации находящегося на Украине куратора готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь в Ставрополе и администрацию Промышленного района города. Он провел разведку территорий, приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления зажигательных устройств. После совершения терактов злоумышленник планировал уехать на Украину и вступить в ВСУ.ФСБ своевременно выявила и задержала мужчину. По месту его жительства обнаружили и изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи преступника с инструкциями от украинского куратора.Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html
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Задержание злоумышленника, планировавшего серию терактов в Ставрополе
Видео с задержанием злоумышленника, планировавшего серию терактов в Ставрополе, приводит ФСБ.
2025-02-26T15:57
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ставрополь, происшествия, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Ставрополь, Происшествия, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе
ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе, готовившихся по указанию Украины