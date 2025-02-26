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СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России - РИА Новости, 26.02.2025
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01:41 26.02.2025 (обновлено: 01:52 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001609153.html
СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России
СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России
Два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе, сообщает газета РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:41:00+03:00
2025-02-26T01:52:00+03:00
россия
франция
киев
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе, сообщает газета Provence. "Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", — пишет издание.В понедельник вблизи российской дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Позднее полиция задержала на проукраинском митинге двух подозреваемых в нападении 1965 и 1977 годов рождения, их отправили под стражу.По данным правоохранителей, самодельные взрывные устройства, которыми атаковали дипмиссию, содержали алюминиевую кислоту. Злоумышленники бросили три СВУ, сделанные из пластиковых бутылок, но взорвались только два из них.Из-за инцидента завели уголовное дело.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что нападение имеет все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001572017.html
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россия, франция, киев, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
Россия, Франция, Киев, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
СМИ: два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России

Provence: два ученых из Франции признали вину в нападении на консульство России

© РИА НовостиЭкстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
Экстренные службы у здания Генерального консульства России в Марселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции признали вину по делу о нападении на консульство России в Марселе, сообщает газета Provence.
«
"Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", — пишет издание.
В понедельник вблизи российской дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Позднее полиция задержала на проукраинском митинге двух подозреваемых в нападении 1965 и 1977 годов рождения, их отправили под стражу.
Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство
Вчера, 19:02
По данным правоохранителей, самодельные взрывные устройства, которыми атаковали дипмиссию, содержали алюминиевую кислоту. Злоумышленники бросили три СВУ, сделанные из пластиковых бутылок, но взорвались только два из них.
Из-за инцидента завели уголовное дело.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что нападение имеет все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
Французская ассоциация SOS Donbass провела акцию в поддержку России после нападения на консульство РФ в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Во Франции прошла акция в поддержку России после нападения на консульство
Вчера, 19:02
 
РоссияФранцияКиевВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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