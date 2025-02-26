https://ria.ru/20250226/fond-2001589710.html

Инвестиционная доходность НПФ "Будущее" по ПДС составила 22%

Инвестиционная доходность НПФ "Будущее" по ПДС составила 22% - РИА Новости, 26.02.2025

Инвестиционная доходность НПФ "Будущее" по ПДС составила 22%

Негосударственные пенсионные фонды, которые объединяются на базе НПФ "Будущее", подвели итоги инвестиционной деятельности за 2024 год: каждый фонд заработал для РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:00:00+03:00

2025-02-26T00:00:00+03:00

2025-02-26T00:00:00+03:00

экономика

москва

нпф "будущее"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Негосударственные пенсионные фонды, которые объединяются на базе НПФ "Будущее", подвели итоги инвестиционной деятельности за 2024 год: каждый фонд заработал для своих клиентов 22,01% годовых, сообщает фонд "Будущее"."Клиенты фондов, успевшие вступить в программу долгосрочных сбережений в 2024 году на самом старте, смогли получить максимальную выгоду: на их счета будет начислен инвестиционный доход от НПФ, а в августе они получат еще и софинансирование взносов от государства. Таким образом, будет обеспечен существенный прирост средств клиентов по итогам первого года участия в программе", - говорится в сообщении.В течение 2024 года фонд "Будущее" активно популяризировал программу долгосрочных сбережений, развивал коммуникации с клиентами, исследовал их потребности и предпочтения, чтобы предложить качественное обслуживание, отметили в фонде.Ранее АО "НПФ "Будущее" сообщил о начале проведения реорганизации в форме присоединения к нему АО МНПФ "Большой", АО "НПФ "Достойное Будущее", АО "НПФ "Перспектива", АО НПФ "Федерация", АО "НПФ "Телеком-Союз", АО "НПФ "Оборонно-промышленный фонд имени В. В. Ливанова". Соответствующее решение было принято уполномоченными органами всех фондов 13 декабря 2024 года. Плановый срок завершения реорганизации — первое полугодие 2025 года.Условия вступления в программу долгосрочных сбережений читайте на сайте. Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" (ИНН 7707492166 ОГРН 1147799009115, Лицензия № 431 от 30.04.2014, выдана Банком России). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте. Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с уставом, пенсионными правилами, правилами формирования долгосрочных сбережений, страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Цветной бульвар, д. 2, а также в офисах фонда. Реклама, АО "НПФ "БУДУЩЕЕ", erid: F7NfYUJCUneRGykSpuRr

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, нпф "будущее"