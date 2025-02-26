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Финляндия запускает новую программу поддержки Украины - РИА Новости, 26.02.2025
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15:39 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/finljandija-2001740452.html
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины - РИА Новости, 26.02.2025
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины
Министерство обороны Финляндии запускает новую "программу поддержки Украины" и планирует выделить 660 миллионов евро на заказ вооружений для ВСУ у финских... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:39:00+03:00
2025-02-26T15:39:00+03:00
украина
россия
хельсинки
павел кузнецов
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии запускает новую "программу поддержки Украины" и планирует выделить 660 миллионов евро на заказ вооружений для ВСУ у финских компаний оборонной промышленности, сообщает в среду ведомство. Финское министерство обороны 31 января заявило об отправке Украине 27-го пакета военной помощи почти на 200 миллионов евро, Содержание, сроки и способ ее доставки, как и всех предыдущих поставок, финские власти не раскрыли. "Министерство обороны запускает новую программу поддержки Украины, ориентированную на заказы для отечественной оборонной промышленности", - говорится в сообщении ведомства. Минобороны уточнило, что власти выделят компаниям в сфере обороны порядка 660 миллионов евро на заказы вооружений, которые Финляндия будет поставлять Украине. Как уточнил финский министр обороны Антти Хяккянен, на данный момент Финляндия передает ВСУ вооружение преимущественно со складов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 8 февраля рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Он уточнил, что на сегодняшний день страна передала Украине 2,5 миллиарда евро. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997059571.html
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украина, россия, хельсинки, павел кузнецов, сергей лавров, нато, в мире, финляндия
Украина, Россия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Финляндия
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины

Минобороны Финляндии выделит 660 млн евро на заказ вооружения для ВСУ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии запускает новую "программу поддержки Украины" и планирует выделить 660 миллионов евро на заказ вооружений для ВСУ у финских компаний оборонной промышленности, сообщает в среду ведомство.
Финское министерство обороны 31 января заявило об отправке Украине 27-го пакета военной помощи почти на 200 миллионов евро, Содержание, сроки и способ ее доставки, как и всех предыдущих поставок, финские власти не раскрыли.
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"Министерство обороны запускает новую программу поддержки Украины, ориентированную на заказы для отечественной оборонной промышленности", - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны уточнило, что власти выделят компаниям в сфере обороны порядка 660 миллионов евро на заказы вооружений, которые Финляндия будет поставлять Украине. Как уточнил финский министр обороны Антти Хяккянен, на данный момент Финляндия передает ВСУ вооружение преимущественно со складов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 8 февраля рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. Он уточнил, что на сегодняшний день страна передала Украине 2,5 миллиарда евро. Как отметил посол, финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияХельсинкиПавел КузнецовСергей ЛавровНАТОВ миреФинляндия
 
 
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