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"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу - РИА Новости, 26.02.2025
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06:05 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/evropa-2001623386.html
"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу
"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу - РИА Новости, 26.02.2025
"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу
Евросоюз должен осознать тот факт, что Россия нанесла ему политическое поражение, пишет в своей статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:05:00+03:00
2025-02-26T06:05:00+03:00
россия
европа
украина
алессандро орсини
евросоюз
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз должен осознать тот факт, что Россия нанесла ему политическое поражение, пишет в своей статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини."Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз. С политической точки зрения ЕС мертв. Ему придется восстанавливаться, исходя из этой трагической действительности", — говорится в публикации.По мнению автора, из-за своих комплексов и мании величия ЕС был не в состоянии осознать, что Россия способна "сокрушить его одним ударом", а СВО на Украине продемонстрировала военную несостоятельность европейских стран перед Россией."Политические лидеры постепенно осознают новую реальность, так как принятие психологической травмы происходит в несколько этапов", — сыронизировал социолог.Европа же, считала силу своим главным преимуществом, но, когда оказалось, что ее попросту нет, Запад не знает как и куда двигаться дальше, добавил Орсини.Ранее журнал Foreign Affairs писал, что Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать. По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250225/es-2001432159.html
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россия, европа, украина, алессандро орсини, евросоюз
Россия, Европа, Украина, Алессандро Орсини, Евросоюз
"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу

Социолог Орсини: Россия нанесла политическое поражение Евросоюзу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз должен осознать тот факт, что Россия нанесла ему политическое поражение, пишет в своей статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
«
"Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз. С политической точки зрения ЕС мертв. Ему придется восстанавливаться, исходя из этой трагической действительности", — говорится в публикации.
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По мнению автора, из-за своих комплексов и мании величия ЕС был не в состоянии осознать, что Россия способна "сокрушить его одним ударом", а СВО на Украине продемонстрировала военную несостоятельность европейских стран перед Россией.
"Политические лидеры постепенно осознают новую реальность, так как принятие психологической травмы происходит в несколько этапов", — сыронизировал социолог.
Европа же, считала силу своим главным преимуществом, но, когда оказалось, что ее попросту нет, Запад не знает как и куда двигаться дальше, добавил Орсини.
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Ранее журнал Foreign Affairs писал, что Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать. По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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