https://ria.ru/20250226/evropa-2001623386.html

"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу

"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу - РИА Новости, 26.02.2025

"Психологическая травма": на Западе рассказали, как Россия унизила Европу

Евросоюз должен осознать тот факт, что Россия нанесла ему политическое поражение, пишет в своей статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:05:00+03:00

2025-02-26T06:05:00+03:00

2025-02-26T06:05:00+03:00

россия

европа

украина

алессандро орсини

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз должен осознать тот факт, что Россия нанесла ему политическое поражение, пишет в своей статье для IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини."Реальность заключается в том, что Россия политически разрушила Европейский союз. С политической точки зрения ЕС мертв. Ему придется восстанавливаться, исходя из этой трагической действительности", — говорится в публикации.По мнению автора, из-за своих комплексов и мании величия ЕС был не в состоянии осознать, что Россия способна "сокрушить его одним ударом", а СВО на Украине продемонстрировала военную несостоятельность европейских стран перед Россией."Политические лидеры постепенно осознают новую реальность, так как принятие психологической травмы происходит в несколько этапов", — сыронизировал социолог.Европа же, считала силу своим главным преимуществом, но, когда оказалось, что ее попросту нет, Запад не знает как и куда двигаться дальше, добавил Орсини.Ранее журнал Foreign Affairs писал, что Европа теряет свое влияние в международной политике, а ее статус в мировом порядке продолжает ослабевать. По мнению авторов, Европа сталкивается с трудностями из-за своей политической раздробленности и слабого лидерства. В условиях роста геополитической конкуренции на международной арене континенту приходится самостоятельно поддерживать баланс, который ранее обеспечивался благодаря сотрудничеству с Вашингтоном. Однако ее возможности в этом ограничены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250225/es-2001432159.html

https://ria.ru/20250226/armiya-2001620948.html

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россия, европа, украина, алессандро орсини, евросоюз