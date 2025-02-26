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В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна - РИА Новости, 26.02.2025
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16:27 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/erevan-2001757349.html
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна - РИА Новости, 26.02.2025
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:27:00+03:00
2025-02-26T16:27:00+03:00
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. По данным издания, накануне вечером сотрудники полиции Армении обезвредили группу лиц, подозреваемых в кражах в квартирах должностных лиц как в Ереване, так и регионах страны. "По информации armlur.am, проведение этой полицейской операции имеет глубокие корни. Дело в том, что несколько дней назад в ереванском районе Ачапяк обокрали квартиру пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян. Воры вынесли крупную сумму денег", - говорится в сообщении. В публикации утверждается, что после этого Пашинян лично поручил министру внутренних дел страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну предпринять активные действия по раскрытию преступления, в результате чего была обезврежена группа лиц, подозреваемых в совершении краж. Официальной информации МВД по поводу инцидента пока нет.
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Armlur.am: в Ереване воры обокрали квартиру Багдасарян, пресс-секретаря Пашиняна

© РИА НовостиПолицейские в Ереване
Полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости
Полицейские в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am.
По данным издания, накануне вечером сотрудники полиции Армении обезвредили группу лиц, подозреваемых в кражах в квартирах должностных лиц как в Ереване, так и регионах страны.
«
"По информации armlur.am, проведение этой полицейской операции имеет глубокие корни. Дело в том, что несколько дней назад в ереванском районе Ачапяк обокрали квартиру пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян. Воры вынесли крупную сумму денег", - говорится в сообщении.
В публикации утверждается, что после этого Пашинян лично поручил министру внутренних дел страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну предпринять активные действия по раскрытию преступления, в результате чего была обезврежена группа лиц, подозреваемых в совершении краж.
Официальной информации МВД по поводу инцидента пока нет.
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