https://ria.ru/20250226/erevan-2001757349.html
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна - РИА Новости, 26.02.2025
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:27:00+03:00
2025-02-26T16:27:00+03:00
2025-02-26T16:27:00+03:00
в мире
ереван
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599060251_0:6:1230:697_1920x0_80_0_0_f83d574c2878933f9cf83965d221eb7e.jpg
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. По данным издания, накануне вечером сотрудники полиции Армении обезвредили группу лиц, подозреваемых в кражах в квартирах должностных лиц как в Ереване, так и регионах страны. "По информации armlur.am, проведение этой полицейской операции имеет глубокие корни. Дело в том, что несколько дней назад в ереванском районе Ачапяк обокрали квартиру пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян. Воры вынесли крупную сумму денег", - говорится в сообщении. В публикации утверждается, что после этого Пашинян лично поручил министру внутренних дел страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну предпринять активные действия по раскрытию преступления, в результате чего была обезврежена группа лиц, подозреваемых в совершении краж. Официальной информации МВД по поводу инцидента пока нет.
https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599060251_402:76:1229:697_1920x0_80_0_0_a2839be220345be2fb1d29904e2fab82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна
Armlur.am: в Ереване воры обокрали квартиру Багдасарян, пресс-секретаря Пашиняна