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В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна - РИА Новости, 26.02.2025

В Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:27:00+03:00

2025-02-26T16:27:00+03:00

2025-02-26T16:27:00+03:00

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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Злоумышленники обокрали в Ереване квартиру пресс-секретаря премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян, сообщает онлайн-ресурс armlur.am. По данным издания, накануне вечером сотрудники полиции Армении обезвредили группу лиц, подозреваемых в кражах в квартирах должностных лиц как в Ереване, так и регионах страны. "По информации armlur.am, проведение этой полицейской операции имеет глубокие корни. Дело в том, что несколько дней назад в ереванском районе Ачапяк обокрали квартиру пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян. Воры вынесли крупную сумму денег", - говорится в сообщении. В публикации утверждается, что после этого Пашинян лично поручил министру внутренних дел страны Арпине Саркисян и начальнику полиции Араму Ованнисяну предпринять активные действия по раскрытию преступления, в результате чего была обезврежена группа лиц, подозреваемых в совершении краж. Официальной информации МВД по поводу инцидента пока нет.

https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения, никол пашинян