https://ria.ru/20250226/elevator-2001737048.html

В Ростовской области снесли элеватор

В Ростовской области снесли элеватор - РИА Новости, 26.02.2025

В Ростовской области снесли элеватор

Управляемым подрывом снесен элеватор в поселке Веселый в Ростовской области, подрыв был заранее согласован собственниками с властями, никто при взрыве не... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:32:00+03:00

2025-02-26T15:32:00+03:00

2025-02-26T15:32:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Управляемым подрывом снесен элеватор в поселке Веселый в Ростовской области, подрыв был заранее согласован собственниками с властями, никто при взрыве не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Веселовского района. "Сегодня собственник этой территории произвел технический подрыв. Это старое здание, и оно им мешало", - сообщил собеседник агентства. В среду в местных соцсетях появилось сообщение, что управляемым подрывом снесен "Веселовский элеватор" в поселке Веселый. Здание в последнее время было заброшено и не эксплуатировалось, а с полудня жителям запретили подходить близко к постройке. Как рассказали РИА Новости в местной администрации, управляемому подрыву предшествовали длительные подготовительные мероприятия. Также разрабатывался проект подрывных работ, которые проводила организация, специально нанятая собственниками, они же проводили оцепление и мероприятия уведомительного характера. "Естественно, никто не пострадал, все нормально, там направленный взрыв, все рассчитано, специалисты делали закладки. У них эти мероприятия рассчитываются до такой степени, что даже на расстоянии 50 метров будут стоять иные здания, они никаким образом не страдают", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250225/vsu-2001550016.html

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