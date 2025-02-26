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Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной - РИА Новости, 26.02.2025
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18:32 26.02.2025 (обновлено: 18:36 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/eksperty-2001793371.html
Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной
Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной - РИА Новости, 26.02.2025
Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной
Целый ряд позитивных факторов вызвал укрепление рубля этого года, а приближающейся весной, при благоприятной обстановке для валюты РФ, курс доллара не вернется... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:32:00+03:00
2025-02-26T18:36:00+03:00
экономика
россия
михаил зельцер
юрий кравченко
московская биржа
бкс мир инвестиций
доллар
рубль
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Целый ряд позитивных факторов вызвал укрепление рубля этого года, а приближающейся весной, при благоприятной обстановке для валюты РФ, курс доллара не вернется выше 90 рублей, а по итогам года не окажется выше 100 рублей, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты. Нацвалюта в последнее время значительно укрепилась. Так, официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на эту среду, упал на 26 копеек по отношению к значению вторника, до 11,80 рубля, а доллара - на 1,57 рубля, до 86,63 рубля. При этом накануне расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, падал ниже 85 рублей, впервые с прошлого лета. А курс юаня на Московской бирже опускался до минимумов с сентября, следует из данных торгов. "Многие инвестдома наконец-то стали снижать "таргеты по инвалютам" (целевые уровни - ред.) и больше не ждут курс сильно выше, чем в начале года. А тактически – весной пока возможен лишь технический отскок доллара к 90 рублям, и до 12,5 рубля за юань. Курсы выше обозначенных возможны лишь при очередной эскалации "на внешнем контуре", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Укрепление рубля обусловлено позитивным новостным фоном, который позволяет инвесторам надеяться на улучшение внешнеполитической обстановки. И вероятно, укрепление рубля по инерции еще может продолжиться. Но если позитивная внешнеполитическая риторика постепенно сойдет на нет и не будет подкреплена фактическими действиями, то эйфория в рубле очень быстро сменится коррекцией его курса, считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. И целевой прогноз курса доллара на конец года - 95-100 рублей, добавляет он. "К факторам укрепления рубля можно отнести сезонное сокращения спроса на импорт, снижение оттоков капитала за периметр России, возврат валюты в Россию вследствие санкционного пакета против нефтяных компаний России, а как следствие блокировки валютных счетов. Также причиной могут служить по-прежнему остающиеся сложности с трансграничными платежами", - добавляет аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында. Среди других факторов укрепления - то, что ЦБ РФ с начала года и по конец февраля увеличивал продажи валюты по бюджетному правилу, а также множество открытых спекулянтами позиций в расчёт на продолжение ослабления рубля ("шортов"), продолжает Зельцер. "Очень высокая концентрация шортов, открытых в начале года против рубля, лишь усугубила ситуацию и привела к такому масштабному завалу курсов – спекулянтам пришлось крыть свои убыточные длинные позиции по инвалютам", - заключает он.
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экономика, россия, михаил зельцер, юрий кравченко, московская биржа, бкс мир инвестиций, доллар, рубль, курс доллара, курс рубля
Экономика, Россия, Михаил Зельцер, Юрий Кравченко, Московская биржа, БКС Мир инвестиций, Доллар, Рубль, Курс доллара, Курс рубля
Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной

Зельцер: весной возможен технический возврат доллара к 90 рублям

© Fotolia / RrraumДесятирублевые монеты
Десятирублевые монеты - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Fotolia / Rrraum
Десятирублевые монеты . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Целый ряд позитивных факторов вызвал укрепление рубля этого года, а приближающейся весной, при благоприятной обстановке для валюты РФ, курс доллара не вернется выше 90 рублей, а по итогам года не окажется выше 100 рублей, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты.
Нацвалюта в последнее время значительно укрепилась. Так, официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на эту среду, упал на 26 копеек по отношению к значению вторника, до 11,80 рубля, а доллара - на 1,57 рубля, до 86,63 рубля. При этом накануне расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, падал ниже 85 рублей, впервые с прошлого лета. А курс юаня на Московской бирже опускался до минимумов с сентября, следует из данных торгов.
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с августа прошлого года
25 февраля, 14:05
"Многие инвестдома наконец-то стали снижать "таргеты по инвалютам" (целевые уровни - ред.) и больше не ждут курс сильно выше, чем в начале года. А тактически – весной пока возможен лишь технический отскок доллара к 90 рублям, и до 12,5 рубля за юань. Курсы выше обозначенных возможны лишь при очередной эскалации "на внешнем контуре", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Укрепление рубля обусловлено позитивным новостным фоном, который позволяет инвесторам надеяться на улучшение внешнеполитической обстановки. И вероятно, укрепление рубля по инерции еще может продолжиться. Но если позитивная внешнеполитическая риторика постепенно сойдет на нет и не будет подкреплена фактическими действиями, то эйфория в рубле очень быстро сменится коррекцией его курса, считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. И целевой прогноз курса доллара на конец года - 95-100 рублей, добавляет он.
"К факторам укрепления рубля можно отнести сезонное сокращения спроса на импорт, снижение оттоков капитала за периметр России, возврат валюты в Россию вследствие санкционного пакета против нефтяных компаний России, а как следствие блокировки валютных счетов. Также причиной могут служить по-прежнему остающиеся сложности с трансграничными платежами", - добавляет аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында.
Среди других факторов укрепления - то, что ЦБ РФ с начала года и по конец февраля увеличивал продажи валюты по бюджетному правилу, а также множество открытых спекулянтами позиций в расчёт на продолжение ослабления рубля ("шортов"), продолжает Зельцер. "Очень высокая концентрация шортов, открытых в начале года против рубля, лишь усугубила ситуацию и привела к такому масштабному завалу курсов – спекулянтам пришлось крыть свои убыточные длинные позиции по инвалютам", - заключает он.
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россияне штурмуют обменники из-за падения курса доллара, сообщили СМИ
20 февраля, 17:40
 
ЭкономикаРоссияМихаил ЗельцерЮрий КравченкоМосковская биржаБКС Мир инвестицийДолларРубльКурс доллараКурс рубля
 
 
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