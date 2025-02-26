https://ria.ru/20250226/eksperty-2001793371.html

Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной

Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной - РИА Новости, 26.02.2025

Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной

Целый ряд позитивных факторов вызвал укрепление рубля этого года, а приближающейся весной, при благоприятной обстановке для валюты РФ, курс доллара не вернется... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:32:00+03:00

2025-02-26T18:32:00+03:00

2025-02-26T18:36:00+03:00

экономика

россия

михаил зельцер

юрий кравченко

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бкс мир инвестиций

доллар

рубль

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Целый ряд позитивных факторов вызвал укрепление рубля этого года, а приближающейся весной, при благоприятной обстановке для валюты РФ, курс доллара не вернется выше 90 рублей, а по итогам года не окажется выше 100 рублей, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты. Нацвалюта в последнее время значительно укрепилась. Так, официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на эту среду, упал на 26 копеек по отношению к значению вторника, до 11,80 рубля, а доллара - на 1,57 рубля, до 86,63 рубля. При этом накануне расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, падал ниже 85 рублей, впервые с прошлого лета. А курс юаня на Московской бирже опускался до минимумов с сентября, следует из данных торгов. "Многие инвестдома наконец-то стали снижать "таргеты по инвалютам" (целевые уровни - ред.) и больше не ждут курс сильно выше, чем в начале года. А тактически – весной пока возможен лишь технический отскок доллара к 90 рублям, и до 12,5 рубля за юань. Курсы выше обозначенных возможны лишь при очередной эскалации "на внешнем контуре", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Укрепление рубля обусловлено позитивным новостным фоном, который позволяет инвесторам надеяться на улучшение внешнеполитической обстановки. И вероятно, укрепление рубля по инерции еще может продолжиться. Но если позитивная внешнеполитическая риторика постепенно сойдет на нет и не будет подкреплена фактическими действиями, то эйфория в рубле очень быстро сменится коррекцией его курса, считает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. И целевой прогноз курса доллара на конец года - 95-100 рублей, добавляет он. "К факторам укрепления рубля можно отнести сезонное сокращения спроса на импорт, снижение оттоков капитала за периметр России, возврат валюты в Россию вследствие санкционного пакета против нефтяных компаний России, а как следствие блокировки валютных счетов. Также причиной могут служить по-прежнему остающиеся сложности с трансграничными платежами", - добавляет аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында. Среди других факторов укрепления - то, что ЦБ РФ с начала года и по конец февраля увеличивал продажи валюты по бюджетному правилу, а также множество открытых спекулянтами позиций в расчёт на продолжение ослабления рубля ("шортов"), продолжает Зельцер. "Очень высокая концентрация шортов, открытых в начале года против рубля, лишь усугубила ситуацию и привела к такому масштабному завалу курсов – спекулянтам пришлось крыть свои убыточные длинные позиции по инвалютам", - заключает он.

https://ria.ru/20250225/dollar-2001499731.html

https://ria.ru/20250220/valyuta-2000614903.html

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экономика, россия, михаил зельцер, юрий кравченко, московская биржа, бкс мир инвестиций, доллар, рубль, курс доллара, курс рубля