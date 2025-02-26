https://ria.ru/20250226/ekspert-2001737497.html
Эксперт оценил действия Трампа в отношении Украины
Эксперт оценил действия Трампа в отношении Украины - РИА Новости, 26.02.2025
Эксперт оценил действия Трампа в отношении Украины
Президент США Дональд Трамп не предпринимает реальных действий в отношении Украины, по которым стало бы понятно, что Вашингтон отказался от поддержки Киева,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:36:00+03:00
2025-02-26T15:36:00+03:00
2025-02-26T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не предпринимает реальных действий в отношении Украины, по которым стало бы понятно, что Вашингтон отказался от поддержки Киева, высказал РИА Новости свое мнение заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. "Я пока не видел действий, по которым стало бы понятно, что Трамп отказался от Зеленского и больше не поддерживает Украину", - сказал собеседник агентства. Также эксперт заметил, что такую же игру Трамп проводит в отношении европейцев. "Недавно он заявлял, что необходимо наличие европейских сил для гарантии безопасности на Украине - и тут же все начали кидать чепчики в его сторону. На следующий день он заявляет, что их присутствие должно быть одобрено второй стороной. Получилось так, что ничего не получилось, ведь вторая сторона этого никогда не одобрит и не позволит", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента. По мнению Жарихина, Трамп "заметает следы, делает прыжки в разные стороны, чтобы запутать всех и затемнить ту реальную линию, которую он реально выбрал для решения проблемы на Украине".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001736220.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир жарихин, вашингтон (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Жарихин, Вашингтон (город)
Эксперт оценил действия Трампа в отношении Украины
Жарихин: Трамп не предпринимает реальных действий против Украины