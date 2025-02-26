Эксперт оценил вероятность отставки Зеленского
Безпалько: сделка с США по ресурсам станет поводом для отставки Зеленского
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Возможное подписание договора между США и Украиной о редкоземельных металлах является лишь рычагом давления на Владимира Зеленского для отправки его в отставку, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что власти Украины согласились на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, в то время как Штаты отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с Соединенными Штатами в Вашингтоне в пятницу.
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"Сейчас этот документ рассматривается, скорее, как рычаг давления на Зеленского с целью отправить его в отставку", - сказал РИА Новости Безпалько.
Эксперт отметил, что данный документ является определенным достижением, которое президент США Дональд Трамп преподнесет своим избирателям.
"Предыдущая администрация тратила деньги на Украине, бросая их в черную дыру, а я, наоборот, как бизнесмен и жесткий политик начну зарабатывать для Америки: make America great again, make America rich again (сделаем Америку снова великой, сделаем Америку снова богатой - ред.)", - приводит логику Трампа политолог.
Кроме того, по мнению Безпалько, даже американские журналисты подвергают сомнению значимость этого документа.
РИА Новости 14 февраля передавало, что территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них: бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий.
В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что официальных заявлений насчет визита Зеленского в США и планах подписания соглашения по редкоземельным металлам пока не было.