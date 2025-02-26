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Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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15:02 26.02.2025 (обновлено: 15:31 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/economist-2001728714.html
Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине
Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине
Евросоюзу следует выбрать президента Франции Эммануэля Макрона для противостояния российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу на... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:02:00+03:00
2025-02-26T15:31:00+03:00
в мире
сша
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владимир путин
дональд трамп
евросоюз
эммануэль макрон
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюзу следует выбрать президента Франции Эммануэля Макрона для противостояния российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу на переговорах о мире на Украине, пишет Economist."Учитывая, что поставлено на карту, Европа отчаянно и обоснованно хочет получить место за столом переговоров. Но для этого ей придется выставить кого-то, кто сможет принять участие в фотосессии с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также, возможно, с Владимиром Зеленским", — говорится в материале.По мнению обозревателей издания, самым подходящим кандидатом для представления Европы на переговорах будет президент Франции, поскольку все остальные лидеры континента по разным причинам не подходят."Макрон кажется разумным выбором", — подчеркнули авторы публикации.Французский лидер в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. В среду телеканал Sky Newsсообщал, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США в урегулировании украинского конфликта.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду заявил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001713076.html
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в мире, сша, франция, украина, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, эммануэль макрон
В мире, США, Франция, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Эммануэль Макрон
Economist назвал представителя ЕС на переговорах по Украине

Economist: ЕС стоит выдвинуть Макрона лидером для противостояния Путину и Трампу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюзу следует выбрать президента Франции Эммануэля Макрона для противостояния российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу на переговорах о мире на Украине, пишет Economist.
«
"Учитывая, что поставлено на карту, Европа отчаянно и обоснованно хочет получить место за столом переговоров. Но для этого ей придется выставить кого-то, кто сможет принять участие в фотосессии с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также, возможно, с Владимиром Зеленским", — говорится в материале.
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По мнению обозревателей издания, самым подходящим кандидатом для представления Европы на переговорах будет президент Франции, поскольку все остальные лидеры континента по разным причинам не подходят.
«
"Макрон кажется разумным выбором", — подчеркнули авторы публикации.
Французский лидер в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. В среду телеканал Sky Newsсообщал, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США в урегулировании украинского конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду заявил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров России и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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