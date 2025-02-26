https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001807042.html

Джорджеску получил подписку о невыезде

Джорджеску получил подписку о невыезде - РИА Новости, 26.02.2025

Джорджеску получил подписку о невыезде

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:47:00+03:00

2025-02-26T19:47:00+03:00

2025-02-26T20:16:00+03:00

румыния

в мире

кэлин джеорджеску

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987860150_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_937e8560b7d4fff102a229cdd2d31637.jpg

КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV."Источники в генпрокуратуре сообщают, что Джеорджеску переведен под судебный контроль (аналог подписки о невыезде - ред.), ему запрещено покидать страну в течение 60 дней. Ему также вынесен запрет на размещение контента в социальных сетях", - отмечает телеканал.Джеорджеску обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.Новые президентские выборы в стране запланированы на май.

https://ria.ru/20250226/rumyniya-2001807383.html

https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, в мире, кэлин джеорджеску, нато, сша