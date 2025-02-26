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Джорджеску получил подписку о невыезде - РИА Новости, 26.02.2025
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19:47 26.02.2025 (обновлено: 20:16 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001807042.html
Джорджеску получил подписку о невыезде
Джорджеску получил подписку о невыезде - РИА Новости, 26.02.2025
Джорджеску получил подписку о невыезде
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:47:00+03:00
2025-02-26T20:16:00+03:00
румыния
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV."Источники в генпрокуратуре сообщают, что Джеорджеску переведен под судебный контроль (аналог подписки о невыезде - ред.), ему запрещено покидать страну в течение 60 дней. Ему также вынесен запрет на размещение контента в социальных сетях", - отмечает телеканал.Джеорджеску обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
https://ria.ru/20250226/rumyniya-2001807383.html
https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html
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румыния, в мире, кэлин джеорджеску, нато, сша
Румыния, В мире, Кэлин Джеорджеску, НАТО, США
Джорджеску получил подписку о невыезде

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней

© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV.
«
"Источники в генпрокуратуре сообщают, что Джеорджеску переведен под судебный контроль (аналог подписки о невыезде - ред.), ему запрещено покидать страну в течение 60 дней. Ему также вынесен запрет на размещение контента в социальных сетях", - отмечает телеканал.
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Кандидата в президенты Румынии обвиняют в шести преступлениях
Вчера, 19:50
Джеорджеску обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.
Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
СМИ раскрыли, в чем подозревают кандидата в президенты Румынии Джеорджеску
Вчера, 15:15
 
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