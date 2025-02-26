Джорджеску получил подписку о невыезде
Кандидат в президенты Румынии Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней
© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля, передает телеканал Realitatea TV.
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"Источники в генпрокуратуре сообщают, что Джеорджеску переведен под судебный контроль (аналог подписки о невыезде - ред.), ему запрещено покидать страну в течение 60 дней. Ему также вынесен запрет на размещение контента в социальных сетях", - отмечает телеканал.
Джеорджеску обвиняется в шести преступлениях, включая распространение ложной информации.
Ранее в среду ряд СМИ в Румынии сообщил, что Джеорджеску был доставлен в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании осенью прошлого года.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать решение об отмене итогов выборов.
Новые президентские выборы в стране запланированы на май.