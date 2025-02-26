https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html

Более тысячи дворов обустроили в Красноярском крае в рамках нацпроекта

Более тысячи дворов обустроили в Красноярском крае в рамках нацпроекта - РИА Новости, 26.02.2025

Более тысячи дворов обустроили в Красноярском крае в рамках нацпроекта

Более тысячи дворов Красноярского края было обустроено и отреставрировано в течение шести лет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:03:00+03:00

2025-02-26T14:03:00+03:00

2025-02-26T14:03:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Более тысячи дворов Красноярского края было обустроено и отреставрировано в течение шести лет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным пресс-службы, новые дворы появились в городах Енисейск, Красноярск, Норильск, а также в ряде других населенных пунктов края. "С 2019 по 2024 годы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" по инициативе жителей за государственный счет обустроили 1,1 тысячи дворов в 27 муниципалитетах края", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. В ведомстве отметили, что финансирование программы проводится за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов. Жители должны доплатить не менее 2% стоимости работ, при этом можно использовать средства, собранные собственниками на текущий ремонт своего дома. Программа обустройства дворов носит заявочный характер. Инициаторами благоустройства выступают жители. "За шесть лет реализации программы мы видели разные примеры обустройства дворов. Жители ремонтируют то, что считают для себя самым необходимым... Самые удачные проекты получаются там, где совместно действуют жители, управляющая компания и районная администрация. Тогда зачастую удается удачно соединить несколько программ: по ремонту дорог, капитальному ремонту домов, сносу аварийных бараков", - сказала замглавы министерства строительства и ЖКХ Красноярского края Ирина Котельникова. С 2025 года реализация инициатив по благоустройству дворов продолжится в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни". В этом году планируется обустроить 71 двор.

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

https://ria.ru/20241111/kotyukov-1983064607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, красноярский край, енисейск, красноярск, норильск