https://ria.ru/20250226/dps-2001663632.html

В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток

В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 26.02.2025

В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток

Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:14:00+03:00

2025-02-26T11:14:00+03:00

2025-02-26T11:17:00+03:00

происшествия

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, при подтверждении вины они будут уволены, сообщили в пресс-службе ведомства. "Оперативниками Тюменской области выявлен факт противоправных действий сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский". По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности. По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении на сайте областной полиции. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)