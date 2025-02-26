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В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 26.02.2025
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11:14 26.02.2025 (обновлено: 11:17 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dps-2001663632.html
В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток
В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 26.02.2025
В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток
Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:14:00+03:00
2025-02-26T11:17:00+03:00
происшествия
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, при подтверждении вины они будут уволены, сообщили в пресс-службе ведомства. "Оперативниками Тюменской области выявлен факт противоправных действий сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский". По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности. По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении на сайте областной полиции. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250130/dps-1996362887.html
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происшествия, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тюменская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Тюменской области полицейских заподозрили в получении взяток

В Тюменской области сотрудников ДПС подозревают в получении взяток от водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 26 фев – РИА Новости. Руководство УМВД России по Тюменской области назначило служебную проверку в связи с тем, что нескольких сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский" подозревают в получении взяток от водителей, при подтверждении вины они будут уволены, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Оперативниками Тюменской области выявлен факт противоправных действий сотрудников дорожно-патрульной службы МО МВД России "Голышмановский". По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности. По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.
При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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ПроисшествияТюменская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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