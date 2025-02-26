https://ria.ru/20250226/dontsova-2001782049.html
Донцова проверила условия содержания арестанток в столичном СИЗО
Донцова проверила условия содержания арестанток в столичном СИЗО - РИА Новости, 26.02.2025
Донцова проверила условия содержания арестанток в столичном СИЗО
Председатель Общественного совета при ФСИН, автор детективов Дарья Донцова оценила содержание арестантов в московском следственном изолятор №6, где содержатся... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:45:00+03:00
2025-02-26T17:45:00+03:00
2025-02-26T17:47:00+03:00
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москва
дарья донцова
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Председатель Общественного совета при ФСИН, автор детективов Дарья Донцова оценила содержание арестантов в московском следственном изолятор №6, где содержатся женщины, сообщает пресс-бюро ведомства. "Известная отечественная писательница, недавно избранная председателем обновленного состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, начала знакомство с уголовно-исполнительной системой с посещения СИЗО-6 ГУФСИН России по Москве. Со своим заместителем Александром Воронцовым Дарья Донцова оценила условия содержания женщин", - говорится в сообщении. Как уточняется, гости осмотрели помещения, в которых содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, жилые комнаты отряда по хозяйственному обслуживанию, столовую, медицинскую часть и храм. Особое внимание Донцова уделила вопросам содержания несовершеннолетних, а также женщин с детьми. "Здесь созданы абсолютно все условия и для мамы с ребенком, и для женщины, которая сюда попала. Я пишу сказки для взрослых, в которых всегда все хорошо завершается, и надеюсь, что именно такая сказка случится с теми, кто здесь содержится – у них все закончится хорошо, для этого есть все возможности", - приводятся в релизе слова Донцовой.
https://ria.ru/20240221/dontsova-1928782177.html
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россия, москва, дарья донцова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6
Россия, Москва, Дарья Донцова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), СИЗО-6
Донцова проверила условия содержания арестанток в столичном СИЗО
Автор детективов Донцова оценила содержание арестанток в московском СИЗО №6
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Председатель Общественного совета при ФСИН, автор детективов Дарья Донцова оценила содержание арестантов в московском следственном изолятор №6, где содержатся женщины, сообщает пресс-бюро ведомства.
"Известная отечественная писательница, недавно избранная председателем обновленного состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, начала знакомство с уголовно-исполнительной системой с посещения СИЗО-6
ГУФСИН России
по Москве
. Со своим заместителем Александром Воронцовым Дарья Донцова
оценила условия содержания женщин", - говорится в сообщении.
Как уточняется, гости осмотрели помещения, в которых содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, жилые комнаты отряда по хозяйственному обслуживанию, столовую, медицинскую часть и храм. Особое внимание Донцова уделила вопросам содержания несовершеннолетних, а также женщин с детьми.
"Здесь созданы абсолютно все условия и для мамы с ребенком, и для женщины, которая сюда попала. Я пишу сказки для взрослых, в которых всегда все хорошо завершается, и надеюсь, что именно такая сказка случится с теми, кто здесь содержится – у них все закончится хорошо, для этого есть все возможности", - приводятся в релизе слова Донцовой.