https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html

Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов

Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов - РИА Новости, 26.02.2025

Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов

Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:18:00+03:00

2025-02-26T03:18:00+03:00

2025-02-26T03:18:00+03:00

экономика

россия

сша

мария яковлева

яковлев и партнеры

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

доллар

доллары

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".Следует заранее уточнять условия приема валюты, ведь в России, в отличие от США, доллар не является законным средством платежа. Банки и магазины обязаны принимать только рубли, да и то не всякую купюру. “Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, — отмечает она.В случае отказа банка в приеме или обмене старых долларовых купюр, можно требовать от руководства кредитной организации официального обоснования причин отказа. Можно также направить жалобу в надзорные органы — Банк России или Роспотребнадзор, заключила Яковлева.

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экономика, россия, сша, мария яковлева, яковлев и партнеры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), доллар, доллары