Рейтинг@Mail.ru
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/dollary-2001610731.html
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов
Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T03:18:00+03:00
2025-02-26T03:18:00+03:00
экономика
россия
сша
мария яковлева
яковлев и партнеры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
доллар
доллары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a947e47b0f7964d57e39649cd8106df4.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".Следует заранее уточнять условия приема валюты, ведь в России, в отличие от США, доллар не является законным средством платежа. Банки и магазины обязаны принимать только рубли, да и то не всякую купюру. “Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, — отмечает она.В случае отказа банка в приеме или обмене старых долларовых купюр, можно требовать от руководства кредитной организации официального обоснования причин отказа. Можно также направить жалобу в надзорные органы — Банк России или Роспотребнадзор, заключила Яковлева.
https://ria.ru/20250214/trudnosti-1999254576.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0327c33686886d09d0ddf9c14cc89a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, мария яковлева, яковлев и партнеры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), доллар, доллары
Экономика, Россия, США, Мария Яковлева, Яковлев и партнеры, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Доллар, доллары
Юрист научила, как вести себя при отказе в обмене старых долларов

Юрист Яковлева: банки вправе не менять старые доллары на рубли

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт в Москве
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Право обменять старые доллары на рубли или отказать в этом — прерогатива каждого конкретного банка, рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор юридической группы "Яковлев и Партнеры".
Следует заранее уточнять условия приема валюты, ведь в России, в отличие от США, доллар не является законным средством платежа. Банки и магазины обязаны принимать только рубли, да и то не всякую купюру.
«
“Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, — отмечает она.
В случае отказа банка в приеме или обмене старых долларовых купюр, можно требовать от руководства кредитной организации официального обоснования причин отказа. Можно также направить жалобу в надзорные органы — Банк России или Роспотребнадзор, заключила Яковлева.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту
14 февраля, 02:18
 
ЭкономикаРоссияСШАМария ЯковлеваЯковлев и партнерыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Доллардоллары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала