https://ria.ru/20250226/dodik-2001816121.html

Додик заявил, что парламент РС БиГ не признает решение суда в Сараево

Додик заявил, что парламент РС БиГ не признает решение суда в Сараево - РИА Новости, 26.02.2025

Додик заявил, что парламент РС БиГ не признает решение суда в Сараево

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что парламент РС не признает решение суда Боснии и Герцеговины в отношении... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:45:00+03:00

2025-02-26T20:45:00+03:00

2025-02-26T23:29:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что парламент РС не признает решение суда Боснии и Герцеговины в отношении него. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. "Парламент не признает решение суда в Сараево. Это невозможно", - сказал Додик в телеканалу "Россия 1". Видеозапись опубликовал Telegram-канал "Вести". По его словам, решение, по сути, принято иностранцем, который "не имеет на это легитимных полномочий".

https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html

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в мире, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, оон