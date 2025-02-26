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Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм - РИА Новости, 26.02.2025
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20:07 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм - РИА Новости, 26.02.2025
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика охотой на ведьм и... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:07:00+03:00
2025-02-26T20:07:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика охотой на ведьм и примером превращения правовой системы в оружие борьбы против демократически избранного лидера. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В Баня-Луке в среду прошел массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской. "Политическая охота на ведьм против президента Милорада Додика - печальный пример превращения правовой системы в оружие, направленное на демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не путь вперед!" - написал Орбан в соцсети Х. Додик сообщил, что после заочного оглашения обвинительного приговора в отношении ему позвонили со словами поддержки президент Сербии Александр Вучич и Орбан.
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
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в мире, венгрия, сараево, виктор орбан, милорад додик, александр вучич, оон, босния и герцеговина
В мире, Венгрия, Сараево, Виктор Орбан, Милорад Додик, Александр Вучич, ООН, Босния и Герцеговина
Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм

Орбан назвал процесс против президента БиГ Додика охотой на ведьм

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика охотой на ведьм и примером превращения правовой системы в оружие борьбы против демократически избранного лидера.
Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В Баня-Луке в среду прошел массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
"Политическая охота на ведьм против президента Милорада Додика - печальный пример превращения правовой системы в оружие, направленное на демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не путь вперед!" - написал Орбан в соцсети Х.
Додик сообщил, что после заочного оглашения обвинительного приговора в отношении ему позвонили со словами поддержки президент Сербии Александр Вучич и Орбан.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику
Вчера, 15:27
 
В миреВенгрияСараевоВиктор ОрбанМилорад ДодикАлександр ВучичООНБосния и Герцеговина
 
 
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