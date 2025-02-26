https://ria.ru/20250226/dodik-2001810980.html

Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм

Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм - РИА Новости, 26.02.2025

Орбан назвал процесс против Додика охотой на ведьм

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика охотой на ведьм и... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:07:00+03:00

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2025-02-26T20:07:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал процесс против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика охотой на ведьм и примером превращения правовой системы в оружие борьбы против демократически избранного лидера. Суд БиГ в Сараево в среду признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В Баня-Луке в среду прошел массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской. "Политическая охота на ведьм против президента Милорада Додика - печальный пример превращения правовой системы в оружие, направленное на демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не путь вперед!" - написал Орбан в соцсети Х. Додик сообщил, что после заочного оглашения обвинительного приговора в отношении ему позвонили со словами поддержки президент Сербии Александр Вучич и Орбан.

https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html

https://ria.ru/20250226/dodik-2001735974.html

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в мире, венгрия, сараево, виктор орбан, милорад додик, александр вучич, оон, босния и герцеговина