https://ria.ru/20250226/dodik-2001735974.html

Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику

Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику - РИА Новости, 26.02.2025

Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику

Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:27:00+03:00

2025-02-26T15:27:00+03:00

2025-02-26T16:53:00+03:00

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БЕЛГРАД, 26 фев — РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы, сообщило сараевское издание Dnevni Avaz."Додик признан виновным судом БиГ. Он приговорен к одному году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу. Милош Лукич, исполняющий обязанности директора официального издания "Службени гласник", освобожден от ответственности", — говорится в публикации.Прокуратура БиГ в августе 2023 года выдвинула обвинения против Додика. Причиной стало принятие парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил предписания "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, провозгласившего этот закон недействительным. Милоша Лукича обвиняли в публикации указа Додика и закона РС БиГ в официальном издании.Обвинение 19 февраля потребовало для Додика и Лукича наказания, как можно более близкого к максимальным пяти годам тюрьмы и десяти годам запрета занимать государственные должности. Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о суде первой инстанции, задержание осужденных не планируется. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.Скупщина РС БиГ проводит 25 и 26 февраля двухдневное заседание, в Баня-Луке проходит массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской."Мы должны быть радостными. Я осужден на год тюрьмы за их глупость. Говорят, что я виноват. А сейчас вам люди здесь скажут, почему мы не виноваты. Нет никаких причин ни для какого беспокойства. Я научился выносить вещи и потяжелее, перенесем и это. Мне важно, что вы здесь и даете мне поддержку, и это для меня всегда будет важно", — обратился к участникам митинга президент РС БиГ.Еще перед вынесением приговора он заявил, что ожидает признания его виновным, но выступает за мирный диалог без конфликтов. По словам Додика, возможной реакцией Баня-Луки на приговор суда в Сараево может стать законодательный запрет на деятельность суда и прокуратуры БиГ в Республике Сербской.

https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html

https://ria.ru/20241025/putin-1979939181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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