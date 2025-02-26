Рейтинг@Mail.ru
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 26.02.2025 (обновлено: 16:53 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/dodik-2001735974.html
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику - РИА Новости, 26.02.2025
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику
Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:27:00+03:00
2025-02-26T16:53:00+03:00
в мире
республика сербская
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001763880_0:81:1603:983_1920x0_80_0_0_ac3ccad4a88a15430f6133d6abfec76a.jpg
БЕЛГРАД, 26 фев — РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы, сообщило сараевское издание Dnevni Avaz."Додик признан виновным судом БиГ. Он приговорен к одному году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу. Милош Лукич, исполняющий обязанности директора официального издания "Службени гласник", освобожден от ответственности", — говорится в публикации.Прокуратура БиГ в августе 2023 года выдвинула обвинения против Додика. Причиной стало принятие парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил предписания "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, провозгласившего этот закон недействительным. Милоша Лукича обвиняли в публикации указа Додика и закона РС БиГ в официальном издании.Обвинение 19 февраля потребовало для Додика и Лукича наказания, как можно более близкого к максимальным пяти годам тюрьмы и десяти годам запрета занимать государственные должности. Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о суде первой инстанции, задержание осужденных не планируется. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.Скупщина РС БиГ проводит 25 и 26 февраля двухдневное заседание, в Баня-Луке проходит массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской."Мы должны быть радостными. Я осужден на год тюрьмы за их глупость. Говорят, что я виноват. А сейчас вам люди здесь скажут, почему мы не виноваты. Нет никаких причин ни для какого беспокойства. Я научился выносить вещи и потяжелее, перенесем и это. Мне важно, что вы здесь и даете мне поддержку, и это для меня всегда будет важно", — обратился к участникам митинга президент РС БиГ.Еще перед вынесением приговора он заявил, что ожидает признания его виновным, но выступает за мирный диалог без конфликтов. По словам Додика, возможной реакцией Баня-Луки на приговор суда в Сараево может стать законодательный запрет на деятельность суда и прокуратуры БиГ в Республике Сербской.
https://ria.ru/20250219/tyurma-2000363227.html
https://ria.ru/20241025/putin-1979939181.html
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001763880_0:0:1603:1203_1920x0_80_0_0_07e5c9dca1357e2d951f0220d18f23e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, оон
В мире, Республика Сербская, ООН
Суд БиГ вынес приговор лидеру Республики Сербской Додику

Суд БиГ заочно приговорил лидера Республики Сербской Додика к году тюрьмы

© Getty Images / Anadolu/Samir JordamovicМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Samir Jordamovic
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 26 фев — РИА Новости. Суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы, сообщило сараевское издание Dnevni Avaz.
"Додик признан виновным судом БиГ. Он приговорен к одному году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу. Милош Лукич, исполняющий обязанности директора официального издания "Службени гласник", освобожден от ответственности", — говорится в публикации.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
Прокуратура БиГ в августе 2023 года выдвинула обвинения против Додика. Причиной стало принятие парламентом РС БиГ закона, который делает решения Конституционного суда в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил предписания "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, провозгласившего этот закон недействительным. Милоша Лукича обвиняли в публикации указа Додика и закона РС БиГ в официальном издании.
Обвинение 19 февраля потребовало для Додика и Лукича наказания, как можно более близкого к максимальным пяти годам тюрьмы и десяти годам запрета занимать государственные должности.
Президент РС БиГ, Лукич и их адвокаты не присутствовали в Сараево на вынесении приговора. Так как речь идет о суде первой инстанции, задержание осужденных не планируется. Приговор вступит в силу только после отведенного законом срока, чтобы обвинение и защита могли подать апелляцию.
Скупщина РС БиГ проводит 25 и 26 февраля двухдневное заседание, в Баня-Луке проходит массовый митинг в поддержку институтов Республики Сербской.
"Мы должны быть радостными. Я осужден на год тюрьмы за их глупость. Говорят, что я виноват. А сейчас вам люди здесь скажут, почему мы не виноваты. Нет никаких причин ни для какого беспокойства. Я научился выносить вещи и потяжелее, перенесем и это. Мне важно, что вы здесь и даете мне поддержку, и это для меня всегда будет важно", — обратился к участникам митинга президент РС БиГ.
Еще перед вынесением приговора он заявил, что ожидает признания его виновным, но выступает за мирный диалог без конфликтов. По словам Додика, возможной реакцией Баня-Луки на приговор суда в Сараево может стать законодательный запрет на деятельность суда и прокуратуры БиГ в Республике Сербской.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
России известно о том, с чем сталкивается Республика Сербская, заявил Путин
25 октября 2024, 01:06
 
В миреРеспублика СербскаяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала