https://ria.ru/20250226/chukotka-2001631075.html

Пропавший в тундре на Чукотке оленевод найден живым

Пропавший в тундре на Чукотке оленевод найден живым - РИА Новости, 26.02.2025

Пропавший в тундре на Чукотке оленевод найден живым

Волонтеры нашли живым оленевода, который со пропал в тундре на Чукотке 19 февраля, а его спутница погибла, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:57:00+03:00

2025-02-26T07:57:00+03:00

2025-02-26T07:57:00+03:00

происшествия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Волонтеры нашли живым оленевода, который со пропал в тундре на Чукотке 19 февраля, а его спутница погибла, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ. Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщали, что 19 февраля из села Конергино в оленеводческую бригаду "Возрождение" выехали четыре человека на двух снегоходах. Из-за поломки одного снегохода группа разделилась. Двое человек, оставшихся чинить снегоход, прибыли в село пешком. Мужчина и женщина 34 и 62 лет, продолжив путь на исправном снегоходе, не прибыли в место назначения. Волонтеры нашли тело женщины в 25 километрах от села возле снегохода, поиски мужчины продолжались наземным путем в течение четырех дней, во вторник на поиски вылетал вертолет Ми-8 со спасателями. "По сообщению работников бригады МУП СХП "Возрождение", пропавший мужчина найден волонтерами в зимовье вечером 25 февраля. Планируется его доставка в село Конергино", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241116/spasenie-1984127578.html

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происшествия, чукотка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), возрождение, ми-8 амтш