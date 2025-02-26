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Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 26.02.2025
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18:32 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/chinovnik-2001793562.html
Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии
Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 26.02.2025
Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии
Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства этого региона в Москве Кириллу Бочарову грозит до 15 лет колонии по делу о... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:32:00+03:00
2025-02-26T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства этого региона в Москве Кириллу Бочарову грозит до 15 лет колонии по делу о взяточничестве, а также крупные штрафы и конфискация имущества. Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Ранее в среду суд арестовал до 24 апреля главу представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова. Согласно данным Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет колонии строгого режима, а также штраф до 70-кратной или даже 100-кратной суммы взятки и запрет занимать должности на госслужбе. Помимо этого, антикоррупционное законодательство предусматривает, что прокуратура сможет проверить, не было ли их имущество приобретено на незаконных доходы, и в случае подтверждения этого, просить суд конфисковать его в доход государства.
https://ria.ru/20250226/alekseev-2001664755.html
https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html
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происшествия, москва, вологодская область, россия
Происшествия, Москва, Вологодская область, Россия
Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии

Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву грозит до 15 лет колонии

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыДенис Алексеев
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Денис Алексеев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства этого региона в Москве Кириллу Бочарову грозит до 15 лет колонии по делу о взяточничестве, а также крупные штрафы и конфискация имущества.
Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Ранее в среду суд арестовал до 24 апреля главу представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова.
Денис Алексеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Филимонов прокомментировал задержание вологодского чиновника
Вчера, 11:20
Согласно данным Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет колонии строгого режима, а также штраф до 70-кратной или даже 100-кратной суммы взятки и запрет занимать должности на госслужбе. Помимо этого, антикоррупционное законодательство предусматривает, что прокуратура сможет проверить, не было ли их имущество приобретено на незаконных доходы, и в случае подтверждения этого, просить суд конфисковать его в доход государства.
Кирилл Бочаров в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 17:32
 
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