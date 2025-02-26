https://ria.ru/20250226/chinovnik-2001793562.html

Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии

Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 26.02.2025

Вице-губернатору Вологодской области грозит до 15 лет колонии

Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства этого региона в Москве Кириллу Бочарову грозит до 15 лет колонии по делу о... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:32:00+03:00

2025-02-26T18:32:00+03:00

2025-02-26T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-губернатору Вологодской области Денису Алексееву и главе представительства этого региона в Москве Кириллу Бочарову грозит до 15 лет колонии по делу о взяточничестве, а также крупные штрафы и конфискация имущества. Алексеев был задержан накануне по делу о взятке в особо крупном размере. Ранее в среду суд арестовал до 24 апреля главу представительства этого региона в Москве Кирилла Бочарова. Согласно данным Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, обоим вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет колонии строгого режима, а также штраф до 70-кратной или даже 100-кратной суммы взятки и запрет занимать должности на госслужбе. Помимо этого, антикоррупционное законодательство предусматривает, что прокуратура сможет проверить, не было ли их имущество приобретено на незаконных доходы, и в случае подтверждения этого, просить суд конфисковать его в доход государства.

https://ria.ru/20250226/alekseev-2001664755.html

https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html

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