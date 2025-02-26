https://ria.ru/20250226/chernovtsy-2001832687.html

Три храма УПЦ в Черновцах незаконно передали местному жителю

Три храма УПЦ в Черновцах незаконно передали местному жителю - РИА Новости, 26.02.2025

Три храма УПЦ в Черновцах незаконно передали местному жителю

Три храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновцах на западе Украины незаконно переданы жителю Ивано-Франковской области, сообщает Союз... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T23:44:00+03:00

2025-02-26T23:44:00+03:00

2025-02-26T23:44:00+03:00

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Три храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновцах на западе Украины незаконно переданы жителю Ивано-Франковской области, сообщает Союз православных журналистов. Издание LAVRA.Live 19 февраля сообщало о том, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют силовой захват собора и двух храмов канонической УПЦ в Черновцах. По данным журналистов, в среду произошло несанкционированное изменение регистрационных данных трех ключевых храмов Украинской православной церкви в Черновцах: Свято-Духовского кафедрального собора, Николаевского собора и Петро-Павловского храма. "Три величайших православных святыни Буковины (историческое название региона - ред.) перерегистрированы на имя: Бодоряка Ярослава, жителя Ивано-Франковской области. Неизвестные внесли изменения в единый государственный реестр и назначили новым владельцем и новым руководителем (упомянутых святынь - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих был ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Ранее мэр города Анатолий Бондаренко сообщил, что собор передадут в собственность государства. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000805960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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