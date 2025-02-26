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Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025
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02:07 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/cheki-2001610292.html
Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта
Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025
Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта
Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству “Прайм” РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:07:00+03:00
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технологии
мгпу
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.Сейчас предприятия, осуществляющие расчет за товары и услуги, обязаны выдавать покупателю бумажный или электронный чек на номер телефона или в электронную почту. После 1 марта такие чеки можно будет получить в едином сервисе ФНС "Мои чеки онлайн".“Благодаря такому новшеству вместо разрозненных данных о расходах, получаемых гражданами по электронной почте, в смс-сообщениях или различных приложениях, появится возможность аккумулировать сведения о произведенных платежах в одном месте”, — заключил Голышев.
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технологии, мгпу, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, МГПУ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта

Доцент Голышев: все электронные чеки с 1 марта можно будет хранить в одном месте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.
Сейчас предприятия, осуществляющие расчет за товары и услуги, обязаны выдавать покупателю бумажный или электронный чек на номер телефона или в электронную почту. После 1 марта такие чеки можно будет получить в едином сервисе ФНС "Мои чеки онлайн".
“Благодаря такому новшеству вместо разрозненных данных о расходах, получаемых гражданами по электронной почте, в смс-сообщениях или различных приложениях, появится возможность аккумулировать сведения о произведенных платежах в одном месте”, — заключил Голышев.
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