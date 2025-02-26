https://ria.ru/20250226/cheki-2001610292.html

Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта

Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта - РИА Новости, 26.02.2025

Россиянам сообщили о нововведениях с чеками за покупки с 1 марта

Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству “Прайм” РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T02:07:00+03:00

2025-02-26T02:07:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все электронные чеки за покупки и услуги с 1 марта 2025 года можно будет хранить в одном месте для упрощения контроля над расходами, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.Сейчас предприятия, осуществляющие расчет за товары и услуги, обязаны выдавать покупателю бумажный или электронный чек на номер телефона или в электронную почту. После 1 марта такие чеки можно будет получить в едином сервисе ФНС "Мои чеки онлайн".“Благодаря такому новшеству вместо разрозненных данных о расходах, получаемых гражданами по электронной почте, в смс-сообщениях или различных приложениях, появится возможность аккумулировать сведения о произведенных платежах в одном месте”, — заключил Голышев.

https://ria.ru/20241222/obman-1990660947.html

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технологии, мгпу, федеральная налоговая служба (фнс россии)