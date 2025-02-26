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Стало известно о доходах экс-замминистра транспорта Чалика - РИА Новости, 26.02.2025
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20:13 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/chalik-2001811698.html
Стало известно о доходах экс-замминистра транспорта Чалика
Стало известно о доходах экс-замминистра транспорта Чалика - РИА Новости, 26.02.2025
Стало известно о доходах экс-замминистра транспорта Чалика
Бывший заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, которого заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей, задекларировал в 2021 году более 58,4 миллиона... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:13:00+03:00
2025-02-26T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, которого заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей, задекларировал в 2021 году более 58,4 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из деклараций 2021 года. Согласно информации из открытых источников, в 2011-2021 годах Чалик занимал должность заместитель генерального директора - летного директора ПАО "Аэрофлот". В январе 2021 года он был назначен на должность замминистра транспорта РФ. По данным декларации 2021 года, доход Чалика в 2020 году составил более 58,4 миллиона рублей. Среди его недвижимости значились несколько земельных участков в 56, 1,2 тысячи, 1,5 тысячи и 1890 "квадратов", жилой дом площадью 358,1 квадратных метров, а также четыре квартиры, одна из которых была в Черногории, и нежилое помещение на 81,8 "квадрата". При этом автомобили в декларации у Чалика не значатся. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительеных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231127/chalik-1912229700.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), россия, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Россия, Происшествия
Стало известно о доходах экс-замминистра транспорта Чалика

Экс-замминистра транспорта Чалик задекларировал 58,4 миллиона рублей в 2021 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИгорь Чалик
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Чалик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, которого заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей, задекларировал в 2021 году более 58,4 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные из деклараций 2021 года.
Согласно информации из открытых источников, в 2011-2021 годах Чалик занимал должность заместитель генерального директора - летного директора ПАО "Аэрофлот". В январе 2021 года он был назначен на должность замминистра транспорта РФ.
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По данным декларации 2021 года, доход Чалика в 2020 году составил более 58,4 миллиона рублей.
Среди его недвижимости значились несколько земельных участков в 56, 1,2 тысячи, 1,5 тысячи и 1890 "квадратов", жилой дом площадью 358,1 квадратных метров, а также четыре квартиры, одна из которых была в Черногории, и нежилое помещение на 81,8 "квадрата". При этом автомобили в декларации у Чалика не значатся.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия. Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительеных органах, по предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. Предварительно, он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей.
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