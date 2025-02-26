https://ria.ru/20250226/chalik-2001792296.html

Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей

Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025

Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей

Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика заподозрили в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:26:00+03:00

2025-02-26T18:26:00+03:00

2025-02-26T18:34:00+03:00

россия

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика заподозрили в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия."По предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250226/chalik-2001718897.html

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россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)