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Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025
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18:26 26.02.2025 (обновлено: 18:34 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/chalik-2001792296.html
Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей
Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей - РИА Новости, 26.02.2025
Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей
Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика заподозрили в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:26:00+03:00
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россия
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика заподозрили в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия."По предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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россия, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Экс-замминистра транспорта заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей

Экс-замминистра транспорта Чалика заподозрили в присвоении 1,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИгорь Чалик
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Игорь Чалик. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика заподозрили в присвоении более 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что с Чаликом проводятся следственные действия.
"По предварительным данным, Чалик, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно вносил себя в списки на премии и поощрения. По предварительным данным, таким образом он причинил ущерб институту более чем на 1,6 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Игорь Чалик - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Экс-замминистра транспорта Чалик стал фигурантом уголовного дела
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РоссияПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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