https://ria.ru/20250226/chalik-2001718897.html

Экс-замминистра транспорта Чалик стал фигурантом уголовного дела

Экс-замминистра транспорта Чалик стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 26.02.2025

Экс-замминистра транспорта Чалик стал фигурантом уголовного дела

Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:19:00+03:00

2025-02-26T14:19:00+03:00

2025-02-26T15:22:00+03:00

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происшествия

орск

аэрофлот

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший замминистра транспорта Игорь Чалик стал фигурантом уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-следственные действия с бывшим заместителем министра транспорта Игорем Чаликом", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Чалик родился 3 декабря 1957 года в Орске Оренбургской области. В 1979 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "эксплуатация воздушного транспорта", а в 2015 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "юриспруденция".Работал вторым пилотом, командиром воздушного судна, пилотом-инструктором.В 2010-2011 годах был заместителем генерального директора — директором департамента производства полетов ОАО "Аэрофлот". В 2011-2021 годах был заместителем генерального директора — летным директором "Аэрофлота". С 18 января 2021 года занимал пост заместителя министра транспорта России. В ноябре 2023-го его освободили от должности.

https://rsport.ria.ru/20250226/anokhin-2001719392.html

https://ria.ru/20250226/alekseev-2001664755.html

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россия, происшествия, орск, аэрофлот, оренбургская область