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Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:36:00+03:00
2025-02-26T21:36:00+03:00
2025-02-26T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем