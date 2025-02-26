https://ria.ru/20250226/bpla-2001821649.html

Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника

Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025

Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:36:00+03:00

2025-02-26T21:36:00+03:00

2025-02-26T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151815/49/1518154951_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_e2bd05d9c19e21179e7340a4f0e2d0c3.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250226/vs-2001763593.html

черное море

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф