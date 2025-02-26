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Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 26.02.2025 (обновлено: 21:44 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bpla-2001821649.html
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:36:00+03:00
2025-02-26T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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черное море
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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Крымом и Черным морем сбили два украинских беспилотника

ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом и один над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Удар Искандером по позиции ВСУ южнее Сум - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
ВС России нанесли удар "Искандером" по позиции ВСУ в Сумской области
Вчера, 16:51
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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