https://ria.ru/20250226/bpla-2001683028.html

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.02.2025

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:11:00+03:00

2025-02-26T12:11:00+03:00

2025-02-26T12:21:00+03:00

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Террористическая атака совершена сегодня с помощью дрона-камкадзе по территории села Зерново Суземского района. В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения", – написал Богомаз.Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, также им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001632789.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия