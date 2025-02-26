https://ria.ru/20250226/bpla-2001683028.html
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.02.2025
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:11:00+03:00
2025-02-26T12:11:00+03:00
2025-02-26T12:21:00+03:00
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Террористическая атака совершена сегодня с помощью дрона-камкадзе по территории села Зерново Суземского района. В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения", – написал Богомаз.Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, также им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001632789.html
брянская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Брянской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека