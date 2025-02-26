Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 26.02.2025 (обновлено: 12:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bpla-2001683028.html
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 26.02.2025
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека
Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:11:00+03:00
2025-02-26T12:21:00+03:00
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Террористическая атака совершена сегодня с помощью дрона-камкадзе по территории села Зерново Суземского района. В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения", – написал Богомаз.Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, также им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001632789.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали два человека

В Брянской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения после сброса с украинского дрона взрывного устройства на автомобиль в селе Зерново Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Террористическая атака совершена сегодня с помощью дрона-камкадзе по территории села Зерново Суземского района. В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения", – написал Богомаз.
Пострадавших доставили в районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, также им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, добавил губернатор.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Краснодарском крае сбили два беспилотника
Вчера, 08:21
 
Брянская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала