https://ria.ru/20250226/bpla-2001631681.html

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 26.02.2025

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии, как и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, введен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:09:00+03:00

2025-02-26T08:09:00+03:00

2025-02-26T08:14:00+03:00

северо-кавказский федеральный округ

сергей меняйло

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Северной Осетии, как и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, введен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии, как и в остальных регионах СКФО, введен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001582921.html

северо-кавказский федеральный округ

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северо-кавказский федеральный округ, сергей меняйло, безопасность