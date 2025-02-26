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В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 26.02.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии, как и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, введен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:09:00+03:00
2025-02-26T08:09:00+03:00
2025-02-26T08:14:00+03:00
северо-кавказский федеральный округ
сергей меняйло
безопасность
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Северной Осетии, как и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа, введен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло."В Северной Осетии, как и в остальных регионах СКФО, введен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал он в Telegram-канале.
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северо-кавказский федеральный округ, сергей меняйло, безопасность
Северо-Кавказский Федеральный округ, Сергей Меняйло, Безопасность
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Меняйло: в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности