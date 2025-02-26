https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html

Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали

Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали - РИА Новости, 26.02.2025

Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали

Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:32:00+03:00

2025-02-26T17:32:00+03:00

2025-02-26T18:30:00+03:00

происшествия

вологодская область

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля в отношении Кирилла Бочарова, - сказала собеседница агентства.Глава представительства региона был задержан ФСБ накануне. Бочарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Его защита заявила в ходе заседания, что не согласна с арестом.

https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001623541.html

вологодская область

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область, москва