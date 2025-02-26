https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали - РИА Новости, 26.02.2025
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:32:00+03:00
2025-02-26T17:32:00+03:00
2025-02-26T18:30:00+03:00
происшествия
вологодская область
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля в отношении Кирилла Бочарова, - сказала собеседница агентства.Глава представительства региона был задержан ФСБ накануне. Бочарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Его защита заявила в ходе заседания, что не согласна с арестом.
https://ria.ru/20250226/vzyatka-2001623541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, москва
Происшествия, Вологодская область, Москва
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Главу представительства Вологодской области в Москве Бочарова арестовали