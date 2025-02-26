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Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали - РИА Новости, 26.02.2025
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17:32 26.02.2025 (обновлено: 18:30 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bocharov-2001779835.html
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали - РИА Новости, 26.02.2025
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали
Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:32:00+03:00
2025-02-26T18:30:00+03:00
происшествия
вологодская область
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля в отношении Кирилла Бочарова, - сказала собеседница агентства.Глава представительства региона был задержан ФСБ накануне. Бочарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Его защита заявила в ходе заседания, что не согласна с арестом.
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происшествия, вологодская область, москва
Происшествия, Вологодская область, Москва
Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали

Главу представительства Вологодской области в Москве Бочарова арестовали

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыКирилл Бочаров в Басманном районном суде города Москвы
Кирилл Бочаров в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Кирилл Бочаров в Басманном районном суде города Москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 апреля в отношении Кирилла Бочарова, - сказала собеседница агентства.
Глава представительства региона был задержан ФСБ накануне. Бочарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Его защита заявила в ходе заседания, что не согласна с арестом.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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