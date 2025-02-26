https://ria.ru/20250226/bitkoin-2001822385.html

Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов - РИА Новости, 26.02.2025

Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов

Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:45:00+03:00

2025-02-26T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки - до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% - в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции."Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.

https://ria.ru/20250214/bybit-1999428146.html

https://ria.ru/20250221/kripta-2000920654.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, биткоин, сша, дональд трамп