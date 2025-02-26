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Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов - РИА Новости, 26.02.2025
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21:45 26.02.2025 (обновлено: 22:06 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bitkoin-2001822385.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов
Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:45:00+03:00
2025-02-26T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки - до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% - в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции."Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.
https://ria.ru/20250214/bybit-1999428146.html
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экономика, биткоин, сша, дональд трамп
Экономика, Биткоин, США, Дональд Трамп
Стоимость биткоина опустилась ниже 85 тысяч долларов

Стоимость биткойна опустилась ниже $85 тысяч впервые с 11 ноября 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина в среду снижается почти на 4%, впервые с ноября прошлого года опустилась ниже 85 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.53 мск дешевел на 3,7% за сутки - до 83 925 доллара, ниже 85 тысяч показатель находится впервые с 11 ноября 2024 года.
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По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,48% - в среднем до 84 070,63 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В конце января стоимость биткоина достигла исторического максимума в 109 588 долларов, с этого уровня показатель упал уже более чем на 20%. Аналитики отмечают, что негативным фактором для стоимости криптовалюты служат действия президента США Дональда Трампа, а также опасения по инфляции.
«
"Политика в отношении пошлин еще больше ухудшает перспективы, а упрямо высокие краткосрочные ожидания по инфляции усиливают общую осторожность", - цитирует агентство Блумберг директора отдела исследований Cumberland Labs Криса Ньюхауса (Chris Newhouse).
По словам эксперта, взлом криптовалютной биржи Bybit также оказывает давление на настроения инвесторов.
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