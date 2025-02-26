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В Краснодарском крае сбили два беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
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08:21 26.02.2025 (обновлено: 09:40 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001632789.html
В Краснодарском крае сбили два беспилотника
В Краснодарском крае сбили два беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
В Краснодарском крае сбили два беспилотника
Над Краснодарским краем уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:21:00+03:00
2025-02-26T09:40:00+03:00
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Над Краснодарским краем уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны."Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.Кроме того, ночью над Кубанью сбили 83 БПЛА. Всего ВСУ выпустили по российским регионам за ночь 128 дронов.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в регионе. Повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001582921.html
краснодарский край
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краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Краснодарском крае сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских беспилотника в Краснодарском крае

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Над Краснодарским краем уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны.
«
"Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, ночью над Кубанью сбили 83 БПЛА.
Всего ВСУ выпустили по российским регионам за ночь 128 дронов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в регионе. Повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, никто не пострадал.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Краснодарский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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