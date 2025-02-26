https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001632789.html

В Краснодарском крае сбили два беспилотника

В Краснодарском крае сбили два беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025

В Краснодарском крае сбили два беспилотника

Над Краснодарским краем уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:21:00+03:00

2025-02-26T08:21:00+03:00

2025-02-26T09:40:00+03:00

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Над Краснодарским краем уничтожили два украинских дрона, сообщило Минобороны."Около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края", — уточнили в ведомстве.Кроме того, ночью над Кубанью сбили 83 БПЛА. Всего ВСУ выпустили по российским регионам за ночь 128 дронов.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в регионе. Повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой разрушена хозпостройка, предварительно, никто не пострадал.

https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001582921.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия