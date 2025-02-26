https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001605578.html

Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника

Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025

Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника

Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор города... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:28:00+03:00

2025-02-26T00:28:00+03:00

2025-02-26T02:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, то беспилотники сбили на серьезном удалении от берега над Черным морем на высоте порядка 1,5 тысячи метров. По словам Развожаева, контроль обстановки продолжается, он попросил сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

https://ria.ru/20250226/obstrel-2001605443.html

черное море

севастополь

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черное море, севастополь, михаил развожаев