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Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника
Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.02.2025
Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника
Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор города... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T00:28:00+03:00
2025-02-26T00:28:00+03:00
2025-02-26T02:04:00+03:00
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михаил развожаев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника над акваторией Черного моря у Севастополя на значительном расстоянии от берега, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, то беспилотники сбили на серьезном удалении от берега над Черным морем на высоте порядка 1,5 тысячи метров. По словам Развожаева, контроль обстановки продолжается, он попросил сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
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черное море, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Севастополь, Михаил Развожаев
Над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника
Развожаев: над акваторией Черного моря у Севастополя сбили четыре беспилотника