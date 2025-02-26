https://ria.ru/20250226/bespilotnik-2001650041.html
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу - РИА Новости, 26.02.2025
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу
Обломки упавшего под Новороссийском беспилотника повредили газовую трубу, вспыхнувший в результате открытый огонь потушен, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T10:02:00+03:00
2025-02-26T10:02:00+03:00
2025-02-26T10:06:00+03:00
происшествия
новороссийск
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Обломки упавшего под Новороссийском беспилотника повредили газовую трубу, вспыхнувший в результате открытый огонь потушен, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани."В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет", - говорится в сообщении.На месте ЧП работают специальные службы, для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001617982.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, огонь потушили