https://ria.ru/20250226/belorussiya-2001723508.html

Верхняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией

Верхняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией - РИА Новости, 26.02.2025

Верхняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила ратификацию договора с РФ о гарантиях безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа по итогам... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:38:00+03:00

2025-02-26T14:38:00+03:00

2025-02-26T15:00:00+03:00

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила ратификацию договора с РФ о гарантиях безопасности, сообщает пресс-служба законодательного органа по итогам голосования в Telegram-канале."Законопроект одобрен Советом Республики (верхняя палата парламента - ред.)", - говорится в сообщении.Отмечается, что договором устанавливаются общепризнанные подходы, призванные продемонстрировать неукоснительное соблюдение его участниками норм и принципов международного права при выполнении взаимных обязательств в сфере безопасности."Документ нацелен на укрепление безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства и закрепляет в качестве ключевого условия взаимные гарантии Беларуси и России друг другу по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом", - говорится в сообщении.Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Договором предусмотрено, что развитие белорусско-российских отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормам международного права.Договор определяет взаимные обязательства сторон в сфере обороны и защиты суверенитета : нападение на одну из стран рассматривается как агрессия против обеих. В частности, по данным комиссии, стороны договорились поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случае посягательств на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом. Под такими посягательствами понимается целенаправленное создание и реализация угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю сторон, целостности, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединения, международных организаций, террористических и экстремистских организаций.В том числе документ регулирует вопрос применения ядерного оружия РФ, расположенного в том числе на территории Белоруссии. Стороны рассматривают ядерное оружие как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденно мерой. Договором предусмотрена возможность инициирования коллективного противодействия односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера в отношении любой из сторон документа в случае их применения третьими государствами и их объединениями, международными организациями. Предусмотрено, что Белоруссия и Россия назначат спецпредставителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки. По заключению парламентской комиссии по международным делам, договор отвечает интересам Белоруссии, поскольку его действие направлено на защиту граждан Белоруссии и России от угроз и провокаций.

https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000603942.html

https://ria.ru/20250226/dogovor-2001682336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, в мире