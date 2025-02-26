https://ria.ru/20250226/bayden-2001817823.html

Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена

Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена - РИА Новости, 26.02.2025

Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена

Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T21:00:00+03:00

2025-02-26T21:00:00+03:00

2025-02-26T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности. "В свет выйдет сенсационная новая книга от Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз", - говорится в сообщении на странице издательства в соцсети X. В аннотации книги на сайте издательской компании говорится, что "шокирующе нарциссическое" решение Байдена повторно участвовать в выборах было частью почти беспрецедентного по масштабам "акта длительного публичного обмана". Как утверждают авторы книги, люди из ближайшего окружения Байдена настолько убедили себя в его грядущей повторной победе, что лгали себе, своим союзникам и всей общественности о подлинном состоянии экс-президента. Издательство сообщило, что книга появится в продаже в мае. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001053849.html

https://ria.ru/20250220/bajden-2000516785.html

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в мире, сша, джо байден