Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена
Издательство Penguin Press выпустит книгу об ухудшении здоровья Байдена
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности.
"В свет выйдет сенсационная новая книга от Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз", - говорится в сообщении на странице издательства в соцсети X.
В аннотации книги на сайте издательской компании говорится, что "шокирующе нарциссическое" решение Байдена повторно участвовать в выборах было частью почти беспрецедентного по масштабам "акта длительного публичного обмана". Как утверждают авторы книги, люди из ближайшего окружения Байдена настолько убедили себя в его грядущей повторной победе, что лгали себе, своим союзникам и всей общественности о подлинном состоянии экс-президента.
Издательство сообщило, что книга появится в продаже в мае.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.