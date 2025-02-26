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Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена - РИА Новости, 26.02.2025
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21:00 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/bayden-2001817823.html
Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена
Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена - РИА Новости, 26.02.2025
Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена
Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об... РИА Новости, 26.02.2025
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в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности. "В свет выйдет сенсационная новая книга от Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз", - говорится в сообщении на странице издательства в соцсети X. В аннотации книги на сайте издательской компании говорится, что "шокирующе нарциссическое" решение Байдена повторно участвовать в выборах было частью почти беспрецедентного по масштабам "акта длительного публичного обмана". Как утверждают авторы книги, люди из ближайшего окружения Байдена настолько убедили себя в его грядущей повторной победе, что лгали себе, своим союзникам и всей общественности о подлинном состоянии экс-президента. Издательство сообщило, что книга появится в продаже в мае. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001053849.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Издательство Penguin Press выпустит книгу об угасании Байдена

Издательство Penguin Press выпустит книгу об ухудшении здоровья Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Издательство Penguin Press, входящее в состав крупнейшей в мире издательской компании Penguin Random House, объявило, что выпустит книгу с утверждениями об ухудшении состояния здоровья экс-президента США Джо Байдена и том, как его окружение скрывало его проблемы от общественности.
"В свет выйдет сенсационная новая книга от Джейка Тэппера и Алекса Томпсона "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз", - говорится в сообщении на странице издательства в соцсети X.
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В аннотации книги на сайте издательской компании говорится, что "шокирующе нарциссическое" решение Байдена повторно участвовать в выборах было частью почти беспрецедентного по масштабам "акта длительного публичного обмана". Как утверждают авторы книги, люди из ближайшего окружения Байдена настолько убедили себя в его грядущей повторной победе, что лгали себе, своим союзникам и всей общественности о подлинном состоянии экс-президента.
Издательство сообщило, что книга появится в продаже в мае.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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