https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001662754.html
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП - РИА Новости, 26.02.2025
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии, пять человек госпитализированы, сообщает региональный госкомитет по ЧС. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:09:00+03:00
2025-02-26T11:09:00+03:00
2025-02-26T14:23:00+03:00
происшествия
белорецкий район
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УФА, 26 фев – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии, пять человек госпитализированы, сообщает региональный госкомитет по ЧС. По данным ведомства, в Белорецком районе возле деревни Карагай-Юрт произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. "По предварительным данным, в результате столкновения пострадали семь человек, среди которых был один ребенок. Пять из них госпитализированы. На место происшествия были направлены спасатели и другие экстренные службы. В результате столкновения в автомобиле ВАЗ-2112 зажало женщину. При помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250225/marshrutka-2001596832.html
белорецкий район
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происшествия, белорецкий район
Происшествия, Белорецкий район
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП
В Башкирии семь человек пострадали при ДТП с двумя машинами