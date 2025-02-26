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Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.02.2025
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16:13 26.02.2025 (обновлено: 16:29 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/barabash-2001752865.html
Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест
Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.02.2025
Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:13:00+03:00
2025-02-26T16:29:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года", - огласила решение судья.На заседании сторона защиты сообщила, что Барабаш сотрудничает со следствием и что у неё изъяли компьютеры и иную технику, а также просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии.По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в СК.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест по делу о фейках об армии

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕкатерина Барабаш в суде. 26 февраля 2025
Екатерина Барабаш в суде. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Екатерина Барабаш в суде. 26 февраля 2025
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года", - огласила решение судья.
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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На заседании сторона защиты сообщила, что Барабаш сотрудничает со следствием и что у неё изъяли компьютеры и иную технику, а также просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии.
По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.
В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в СК.
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