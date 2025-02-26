https://ria.ru/20250226/barabash-2001752865.html

Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест - РИА Новости, 26.02.2025

Кинокритика Барабаш отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:13:00+03:00

2025-02-26T16:13:00+03:00

2025-02-26T16:29:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля 2025 года", - огласила решение судья.На заседании сторона защиты сообщила, что Барабаш сотрудничает со следствием и что у неё изъяли компьютеры и иную технику, а также просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии.По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц.В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в СК.

https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия