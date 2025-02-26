https://ria.ru/20250226/barabash-2001747346.html

Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест

Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест - РИА Новости, 26.02.2025

Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест

Следствие просит Дорогомиловский суд Москвы отправить под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:51:00+03:00

2025-02-26T15:51:00+03:00

2025-02-26T15:52:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Следствие просит Дорогомиловский суд Москвы отправить под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Следствие ходатайствует о домашнем аресте в отношении Барабаш", - сказали в суде. Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в СК.

https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)