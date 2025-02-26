https://ria.ru/20250226/barabash-2001747346.html
Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест
Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест - РИА Новости, 26.02.2025
Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест
Следствие просит Дорогомиловский суд Москвы отправить под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:51:00+03:00
2025-02-26T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Следствие просит Дорогомиловский суд Москвы отправить под домашний арест кинокритика Екатерину Барабаш по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Следствие ходатайствует о домашнем аресте в отношении Барабаш", - сказали в суде. Барабаш обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ей грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, Барабаш разместила в соцсети публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории другого государства, доступ к ней имел неограниченный круг лиц. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, заявили в СК.
https://ria.ru/20250226/kritik-2001620519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило отправить Барабаш под домашний арест
СК просит суд отправить кинокритика Барабаш под домашний арест по делу о фейках