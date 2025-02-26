Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков
Кинокритик Барабаш на допросе признала вину в распространении фейков об армии
© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиЕкатерина Барабаш
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Екатерина Барабаш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии, она полностью признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, Барабаш опубликовала в соцсети пост с заведомо ложной информацией о действиях российской армии на территории другого государства. Доступ к этой публикации имел неограниченный круг лиц.
На допросе Барабаш полностью признала вину, подчеркнули в СК.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об избрании ей меры пресечения.
По части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса кинокритику может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей или от пяти до десяти лет лишения свободы.