https://ria.ru/20250226/barabash-2001650538.html

Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков - РИА Новости, 26.02.2025

Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии, она полностью признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T10:03:00+03:00

2025-02-26T10:03:00+03:00

2025-02-26T11:14:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:185:718:589_1920x0_80_0_0_4285262b96c55ec8d0d41fc18d0b1334.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кинокритику Екатерине Барабаш предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии, она полностью признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", — заявили в ведомстве.По данным следствия, Барабаш опубликовала в соцсети пост с заведомо ложной информацией о действиях российской армии на территории другого государства. Доступ к этой публикации имел неограниченный круг лиц.На допросе Барабаш полностью признала вину, подчеркнули в СК.В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы об избрании ей меры пресечения.По части второй статьи 207.3 Уголовного кодекса кинокритику может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей или от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250226/zhurnalist-2001639472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия