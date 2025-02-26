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Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - РИА Новости, 26.02.2025
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18:25 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/bakalchuk-2001791781.html
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - РИА Новости, 26.02.2025
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:25:00+03:00
2025-02-26T18:25:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
владислав бакальчук
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными. Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries. В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Владислав Бакальчук, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Арбитражный суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

© Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ).
В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.
По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.
Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:01
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)Владислав БакальчукТатьяна Ким (Бакальчук)Wildberries
 
 
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