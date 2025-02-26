https://ria.ru/20250226/bakalchuk-2001791781.html

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - РИА Новости, 26.02.2025

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:25:00+03:00

2025-02-26T18:25:00+03:00

2025-02-26T18:25:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

владислав бакальчук

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными. Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries. В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.

https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries