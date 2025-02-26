https://ria.ru/20250226/avstriya-2001788384.html

В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома

В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома - РИА Новости, 26.02.2025

В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома

Сейчас в мире царит большая неопределённость, из Белого дома ежедневно поступают новые заявления, а европейцы впадают в панику от каждого из них, заявил глава... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:08:00+03:00

2025-02-26T18:08:00+03:00

2025-02-26T18:08:00+03:00

в мире

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ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Сейчас в мире царит большая неопределённость, из Белого дома ежедневно поступают новые заявления, а европейцы впадают в панику от каждого из них, заявил глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг. "Я понимаю, что сейчас царит большая неопределённость. Создаётся впечатление, что из Белого дома каждый день поступают новые заявления. Иногда у меня складывается ощущение, что американский президент (Дональд - ред.) Трамп ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая… как мы на это среагируем. А что делаем мы, европейцы? Мы задыхаемся от каждого твита, от каждого заявления. Мы впадаем в моральное негодование", - сказал Шалленберг, выступая в среду в парламенте республики. По его словам, иногда создается впечатление, что в Европе основными занятиями являются жалобы и морализаторство. При этом, как отметил глава австрийского МИД, европейцы упускают из виду, что они на самом деле оказывают Украине в разы большую поддержку, чем Соединённые Штаты. По словам министра, всем известно, что украинский конфликт закончится за столом переговоров. "Но при этом существует… одно совершенно чёткое условие: никаких переговоров об Украине без Украины. Никаких переговоров о европейской безопасности без участия всех заинтересованных сторон, а значит - и нас", - добавил Шалленберг. Ранее советник Трампа по Украине выразил "абсолютную уверенность" в том, что США сумеют в короткий срок договориться о завершении украинского конфликта. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250226/ssha-2001747109.html

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в мире, украина, россия, сша, александер шалленберг, дональд трамп, сергей лавров, австрия, европа