Рейтинг@Mail.ru
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/avstriya-2001788384.html
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома - РИА Новости, 26.02.2025
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома
Сейчас в мире царит большая неопределённость, из Белого дома ежедневно поступают новые заявления, а европейцы впадают в панику от каждого из них, заявил глава... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:08:00+03:00
2025-02-26T18:08:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
александер шалленберг
дональд трамп
сергей лавров
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Сейчас в мире царит большая неопределённость, из Белого дома ежедневно поступают новые заявления, а европейцы впадают в панику от каждого из них, заявил глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг. "Я понимаю, что сейчас царит большая неопределённость. Создаётся впечатление, что из Белого дома каждый день поступают новые заявления. Иногда у меня складывается ощущение, что американский президент (Дональд - ред.) Трамп ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая… как мы на это среагируем. А что делаем мы, европейцы? Мы задыхаемся от каждого твита, от каждого заявления. Мы впадаем в моральное негодование", - сказал Шалленберг, выступая в среду в парламенте республики. По его словам, иногда создается впечатление, что в Европе основными занятиями являются жалобы и морализаторство. При этом, как отметил глава австрийского МИД, европейцы упускают из виду, что они на самом деле оказывают Украине в разы большую поддержку, чем Соединённые Штаты. По словам министра, всем известно, что украинский конфликт закончится за столом переговоров. "Но при этом существует… одно совершенно чёткое условие: никаких переговоров об Украине без Украины. Никаких переговоров о европейской безопасности без участия всех заинтересованных сторон, а значит - и нас", - добавил Шалленберг. Ранее советник Трампа по Украине выразил "абсолютную уверенность" в том, что США сумеют в короткий срок договориться о завершении украинского конфликта. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250226/ssha-2001747109.html
https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html
https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html
украина
россия
сша
австрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, александер шалленберг, дональд трамп, сергей лавров, австрия, европа
В мире, Украина, Россия, США, Александер Шалленберг, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Австрия, Европа
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома

Глава МИД Австрии: европейцы впадают в панику от каждого заявления Белого дома

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Сейчас в мире царит большая неопределённость, из Белого дома ежедневно поступают новые заявления, а европейцы впадают в панику от каждого из них, заявил глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг.
"Я понимаю, что сейчас царит большая неопределённость. Создаётся впечатление, что из Белого дома каждый день поступают новые заявления. Иногда у меня складывается ощущение, что американский президент (Дональд - ред.) Трамп ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая… как мы на это среагируем. А что делаем мы, европейцы? Мы задыхаемся от каждого твита, от каждого заявления. Мы впадаем в моральное негодование", - сказал Шалленберг, выступая в среду в парламенте республики.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
США отказались поддержать антироссийское заявление ВТО
Вчера, 15:51
По его словам, иногда создается впечатление, что в Европе основными занятиями являются жалобы и морализаторство. При этом, как отметил глава австрийского МИД, европейцы упускают из виду, что они на самом деле оказывают Украине в разы большую поддержку, чем Соединённые Штаты.
По словам министра, всем известно, что украинский конфликт закончится за столом переговоров. "Но при этом существует… одно совершенно чёткое условие: никаких переговоров об Украине без Украины. Никаких переговоров о европейской безопасности без участия всех заинтересованных сторон, а значит - и нас", - добавил Шалленберг.
Митинг у здания посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Киеве прошла акция протеста против соглашения с США по редким металлам
Вчера, 12:56
Ранее советник Трампа по Украине выразил "абсолютную уверенность" в том, что США сумеют в короткий срок договориться о завершении украинского конфликта.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Реактивная система залпового огня Град 25-й армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
"Полностью разрушили". В США сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 10:05
 
В миреУкраинаРоссияСШААлександер ШалленбергДональд ТрампСергей ЛавровАвстрияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала