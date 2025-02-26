https://ria.ru/20250226/avdeevka-2001615734.html

Киевский режим применял пытки в Авдеевке до начала СВО, заявила беженка

Киевский режим применял пытки в Авдеевке до начала СВО, заявила беженка - РИА Новости, 26.02.2025

Киевский режим применял пытки в Авдеевке до начала СВО, заявила беженка

Жительница Авдеевки в ДНР Галина Герасимова рассказала РИА Новости, как полиция киевского режима применяла пытки и требовала выкуп в отношении ее родственника. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:41:00+03:00

2025-02-26T03:41:00+03:00

2025-02-26T03:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АВДЕЕВКА (ДНР), 26 фев - РИА Новости. Жительница Авдеевки в ДНР Галина Герасимова рассказала РИА Новости, как полиция киевского режима применяла пытки и требовала выкуп в отношении ее родственника. "Ему подкинули гранату в машину, он был таксистом. Забрали в полицию, неделю его нет и нет. Я пошла в полицию, они на меня там кричали. А он уже потом рассказывал, что сколько раз я приходила, каждый раз он меня и слышал. Ничего не мог сделать, потому что головой вниз висел. Говорит его подвешивали, потом отрезали и он падал головой об бетон", - сказала Герасимова. Похищенный мужчина приходился ей племянником. По ее словам, к нему применяли и другие пытки, а сами сотрудники полиции требовали 40 тысяч гривен, чтобы выпустить его на свободу. "Вывозили в посадку, стреляли над ухом. Там голова была - кисель, дотронуться было страшно. 40 тысяч мать прислала, чтоб его не трогали. Ему говорили, что если до пятницы не будет этих денег, то мы тебя в посадку заберем и там расстреляем", - добавила она. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20250225/udar-2001393535.html

https://ria.ru/20250221/vsu-2000693318.html

авдеевка

донецк

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авдеевка, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)