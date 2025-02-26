В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО
Основатель ЧВК Blackwater Принс заявил о росте мощи армии России с началом СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боеспособность и эффективность российской армии на порядок возросла по сравнению с началом специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Hillsdale College заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
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"Российская армия сейчас значительно лучше и более смертоносна, чем когда они (Российские военные. — Прим. ред.) начинали (СВО. — Прим. ред.)", — сказал он.
Глава американской ЧВК также назвал "идиотами" тех политиков, которые постоянно рассказывают об уничтожении российской армии и снижении ее боевого потенциал, подчеркнув, что численное преимущество позволяет расширить возможности на поле боя.
"У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США отстает в развитии и сталкивается с высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки", — предупредил Принс.
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В ежегодном рейтинге военной мощи Global Power, опубликованном в январе, Россия заняла второе место, уступив США. Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.
В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.