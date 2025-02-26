Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/armiya-2001620948.html
В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО
В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО - РИА Новости, 26.02.2025
В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО
Боеспособность и эффективность российской армии на порядок возросла по сравнению с началом специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:25:00+03:00
2025-02-26T05:25:00+03:00
сша
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боеспособность и эффективность российской армии на порядок возросла по сравнению с началом специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Hillsdale College заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс.&quot;Российская армия сейчас значительно лучше и более смертоносна, чем когда они (Российские военные. — Прим. ред.) начинали (СВО. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он.Глава американской ЧВК также назвал "идиотами" тех политиков, которые постоянно рассказывают об уничтожении российской армии и снижении ее боевого потенциал, подчеркнув, что численное преимущество позволяет расширить возможности на поле боя."У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США отстает в развитии и сталкивается с высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки", — предупредил Принс.В ежегодном рейтинге военной мощи Global Power, опубликованном в январе, Россия заняла второе место, уступив США. Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html
https://ria.ru/20250226/mir-2001608686.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина
США, Россия, Украина
В США раскрыли правду о том, что стало с армией России после начала СВО

Основатель ЧВК Blackwater Принс заявил о росте мощи армии России с началом СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Боеспособность и эффективность российской армии на порядок возросла по сравнению с началом специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Hillsdale College заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
«

"Российская армия сейчас значительно лучше и более смертоносна, чем когда они (Российские военные. — Прим. ред.) начинали (СВО. — Прим. ред.)", — сказал он.

Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
20 февраля, 08:00
Глава американской ЧВК также назвал "идиотами" тех политиков, которые постоянно рассказывают об уничтожении российской армии и снижении ее боевого потенциал, подчеркнув, что численное преимущество позволяет расширить возможности на поле боя.
России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США отстает в развитии и сталкивается с высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки", — предупредил Принс.
Украинский военный подбирает использованные артиллерийские гильзы - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Глава Rheinmetall забил тревогу из-за отсутствия оружия
18 февраля, 08:35
В ежегодном рейтинге военной мощи Global Power, опубликованном в январе, Россия заняла второе место, уступив США. Для вычисления индекса военной мощи оценивают свыше 60 факторов: финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности и другие.
В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Глава занятого ВСУ города обратился к Зеленскому с призывом на русском
01:33
 
СШАРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала