https://ria.ru/20250226/arest-2001726992.html

Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"*

Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"* - РИА Новости, 26.02.2025

Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"*

Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:56:00+03:00

2025-02-26T14:56:00+03:00

2025-02-26T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Басманный суд столицы в начале ноября прошлого года заочно арестовал Мартынова** на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Решение было обжаловано. Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде. О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.* Признаны нежелательными организациями в РФ** Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20241211/muratov-1988607150.html

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