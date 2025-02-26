https://ria.ru/20250226/arest-2001726992.html
Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"*
Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"* - РИА Новости, 26.02.2025
Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"*
Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:56:00+03:00
2025-02-26T14:56:00+03:00
2025-02-26T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Басманный суд столицы в начале ноября прошлого года заочно арестовал Мартынова** на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Решение было обжаловано. Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде. О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.* Признаны нежелательными организациями в РФ** Признан иноагентом в России
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происшествия, россия, московский городской суд, москва, иноагенты, иноагент
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Москва, иноагенты, иноагент
Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы"*
Суд признал законным заочный арест главреда "Новой газеты. Европы" Мартынова
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда
оставила в силе решение о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Басманный суд столицы в начале ноября прошлого года заочно арестовал Мартынова** на два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции. Решение было обжаловано.
Мартынов** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.
О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.
* Признаны нежелательными организациями в РФ
** Признан иноагентом в России