https://ria.ru/20250226/antidepressanty-2001625010.html

Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты

Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты - РИА Новости, 26.02.2025

Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты

Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T06:26:00+03:00

2025-02-26T06:26:00+03:00

2025-02-26T06:26:00+03:00

антидепрессанты

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828229236_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_803efbbdef358e65bded484b362918c8.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что люди стали внимательнее следить за здоровьем и чаще сдавать анализы, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", результаты есть у РИА Новости. "В январе 2025 года наибольший рост показала категория антидепрессантов. Продажи увеличились на 21% в штуках и на 36% в рублях. На втором месте - микроэлементы, спрос на которые вырос на 9%", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что также показали рост витамины K и B - витамин K покупали чаще на 8%, витамин B - на 6%. При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику. "Продажи поливитаминов снизились на 27% - это наибольшее падение среди категорий", - говорится в материалах. Также, по данным сервиса, россияне существенно снизили интерес к витамину А - на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е просел на 17%. "Такая динамика продаж связана с тем, что потребители стали внимательнее следить за здоровьем. Многие сдают анализы и покупают только те препараты, которые помогают восполнить дефицит определенного элемента. Это видно по снижению спроса на поливитамины - люди выбирают точечные добавки, а не принимают все сразу", - приводится в материалах комментарий аналитика компании Ксении Корзан.

https://ria.ru/20250116/sochetanie-1756387174.html

https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антидепрессанты, россия