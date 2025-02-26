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Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты - РИА Новости, 26.02.2025
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06:26 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/antidepressanty-2001625010.html
Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты
Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты - РИА Новости, 26.02.2025
Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты
Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:26:00+03:00
2025-02-26T06:26:00+03:00
антидепрессанты
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что люди стали внимательнее следить за здоровьем и чаще сдавать анализы, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", результаты есть у РИА Новости. "В январе 2025 года наибольший рост показала категория антидепрессантов. Продажи увеличились на 21% в штуках и на 36% в рублях. На втором месте - микроэлементы, спрос на которые вырос на 9%", - говорится в исследовании. Аналитики отметили, что также показали рост витамины K и B - витамин K покупали чаще на 8%, витамин B - на 6%. При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику. "Продажи поливитаминов снизились на 27% - это наибольшее падение среди категорий", - говорится в материалах. Также, по данным сервиса, россияне существенно снизили интерес к витамину А - на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е просел на 17%. "Такая динамика продаж связана с тем, что потребители стали внимательнее следить за здоровьем. Многие сдают анализы и покупают только те препараты, которые помогают восполнить дефицит определенного элемента. Это видно по снижению спроса на поливитамины - люди выбирают точечные добавки, а не принимают все сразу", - приводится в материалах комментарий аналитика компании Ксении Корзан.
https://ria.ru/20250116/sochetanie-1756387174.html
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антидепрессанты, россия
антидепрессанты, Россия
Россияне стали чаще покупать в аптеках антидепрессанты

"Контур.Маркет": продажи антидепрессантов в январе выросли на 21%

© Фото : Freepik / zinkevychМужчина принимает лекарственные препараты
Мужчина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : Freepik / zinkevych
Мужчина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Покупки россиянами антидепрессантов в январе выросли в натуральном выражении на 21% год к году, увеличился и спрос на микроэлементы – это связано с тем, что люди стали внимательнее следить за здоровьем и чаще сдавать анализы, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", результаты есть у РИА Новости.
"В январе 2025 года наибольший рост показала категория антидепрессантов. Продажи увеличились на 21% в штуках и на 36% в рублях. На втором месте - микроэлементы, спрос на которые вырос на 9%", - говорится в исследовании.
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Аналитики отметили, что также показали рост витамины K и B - витамин K покупали чаще на 8%, витамин B - на 6%.
При этом в отношении продаж поливитаминов аналитики отметили нисходящую динамику. "Продажи поливитаминов снизились на 27% - это наибольшее падение среди категорий", - говорится в материалах. Также, по данным сервиса, россияне существенно снизили интерес к витамину А - на 9% по сравнению с январем прошлого года, а спрос на витамин Е просел на 17%.
"Такая динамика продаж связана с тем, что потребители стали внимательнее следить за здоровьем. Многие сдают анализы и покупают только те препараты, которые помогают восполнить дефицит определенного элемента. Это видно по снижению спроса на поливитамины - люди выбирают точечные добавки, а не принимают все сразу", - приводится в материалах комментарий аналитика компании Ксении Корзан.
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