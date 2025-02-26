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В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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18:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/alzhir-2001798615.html
В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ
В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ
Гражданина Алжира, задержанного в Брянской области неподалеку от границы с Украиной, которую он хотел пересечь и стать наемником ВСУ, приговорили к 10 годам... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T18:55:00+03:00
2025-02-26T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
брянский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алжир (республика)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гражданина Алжира, задержанного в Брянской области неподалеку от границы с Украиной, которую он хотел пересечь и стать наемником ВСУ, приговорили к 10 годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Двадцать шестого февраля в Брянском областном суде вынесен приговор гражданину Алжира Менуши Акли, признанному виновным в покушении на наемничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 359 УК РФ), покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ), применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным суда, гражданин Алжира прибыл в Россию для незаконного пересечения границы с Украиной, чтобы стать наемником в составе ее вооруженных формирований. Отмечается, что обучающийся в вузе Йошкар-Олы фигурант отправил посольству Украины в Алжирской народной демократической республике электронное письмо о намерении вступить в вооруженные формирования Украины и просил сообщить ему о необходимых для этого документах. "С целью пересечения государственной границы гражданин Алжира прибыл из Йошкар-Олы в Брянск, а оттуда - в Суземский район Брянской области, где был задержан пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области в полутора километрах от границы. Будучи задержанным, Менуши Акли попытался убежать. Догнавшего его пограничника преступник несколько раз ударил", - указывается в сообщении. Уточняется, что фигурант признал вину в покушении на пересечение государственной границы и применении насилия к представителю власти, но в покушении на наемничество - не признал. Суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алжир (республика)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Брянский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алжир (республика)
В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ

Гражданин Алжира получил десять лет колонии за попытку стать наемником ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гражданина Алжира, задержанного в Брянской области неподалеку от границы с Украиной, которую он хотел пересечь и стать наемником ВСУ, приговорили к 10 годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Двадцать шестого февраля в Брянском областном суде вынесен приговор гражданину Алжира Менуши Акли, признанному виновным в покушении на наемничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 359 УК РФ), покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ), применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По данным суда, гражданин Алжира прибыл в Россию для незаконного пересечения границы с Украиной, чтобы стать наемником в составе ее вооруженных формирований. Отмечается, что обучающийся в вузе Йошкар-Олы фигурант отправил посольству Украины в Алжирской народной демократической республике электронное письмо о намерении вступить в вооруженные формирования Украины и просил сообщить ему о необходимых для этого документах.
"С целью пересечения государственной границы гражданин Алжира прибыл из Йошкар-Олы в Брянск, а оттуда - в Суземский район Брянской области, где был задержан пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области в полутора километрах от границы. Будучи задержанным, Менуши Акли попытался убежать. Догнавшего его пограничника преступник несколько раз ударил", - указывается в сообщении.
Уточняется, что фигурант признал вину в покушении на пересечение государственной границы и применении насилия к представителю власти, но в покушении на наемничество - не признал.
Суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБрянский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Алжир (республика)
 
 
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