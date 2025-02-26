https://ria.ru/20250226/alzhir-2001798615.html

В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ

В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025

В Брянске осудили гражданина Алжира за попытку стать наемником ВСУ

Гражданина Алжира, задержанного в Брянской области неподалеку от границы с Украиной, которую он хотел пересечь и стать наемником ВСУ, приговорили к 10 годам... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T18:55:00+03:00

2025-02-26T18:55:00+03:00

2025-02-26T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

брянский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гражданина Алжира, задержанного в Брянской области неподалеку от границы с Украиной, которую он хотел пересечь и стать наемником ВСУ, приговорили к 10 годам колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Двадцать шестого февраля в Брянском областном суде вынесен приговор гражданину Алжира Менуши Акли, признанному виновным в покушении на наемничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 359 УК РФ), покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ), применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным суда, гражданин Алжира прибыл в Россию для незаконного пересечения границы с Украиной, чтобы стать наемником в составе ее вооруженных формирований. Отмечается, что обучающийся в вузе Йошкар-Олы фигурант отправил посольству Украины в Алжирской народной демократической республике электронное письмо о намерении вступить в вооруженные формирования Украины и просил сообщить ему о необходимых для этого документах. "С целью пересечения государственной границы гражданин Алжира прибыл из Йошкар-Олы в Брянск, а оттуда - в Суземский район Брянской области, где был задержан пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области в полутора километрах от границы. Будучи задержанным, Менуши Акли попытался убежать. Догнавшего его пограничника преступник несколько раз ударил", - указывается в сообщении. Уточняется, что фигурант признал вину в покушении на пересечение государственной границы и применении насилия к представителю власти, но в покушении на наемничество - не признал. Суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250226/naemnik-2001608109.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001530569.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алжир (республика)